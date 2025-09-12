Il rapper ha lanciato un duro rimprovero nei confronti di chi ha espresso il proprio favore verso l’attentato a Charlie Kirk.

Nelle ultime ore ha fatto il giro del mondo la notizia che Charlie Kirk, giovane attivista e politico americano, nonché membro del partito conservatore sia stato ucciso durante un dibattito. La reazione sui social è stata immediata, tant’è vero che molti utenti hanno deciso di esprimere la loro opinione sull’accaduto.

Tuttavia, a Fedez non sono piaciuti i commenti di chi si è mostrato favorevole all’attentato, così ha deciso di lanciare un durissimo rimprovero attraverso le proprie storie di Instagram. Scopriamo che cosa è successo.

L’antefatto

Ma partiamo dall’inizio. Nella giornata di mercoledì 10 settembre, Charlie Kirk, attivista e politico repubblicano stava tenendo una conferenza universitaria presso la Utah Valley University a Orem. Il dibattito faceva parte del “The American Comeback Tour”, una serie di incontri che avrebbero avuto luogo nelle varie università degli Stati Uniti.

Tuttavia, quello che doveva essere un dibattito pacifico si è trasformato in tragedia: infatti, il giovane politico è stato colpito al collo da dei colpi di arma da fuoco partiti dal tetto dell’edificio universitario. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tant’è vero che Charlie è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Non appena la notizia della morte di Charlie Kirk si è diffusa, in tutto il mondo l’opinione pubblica si è sollevata. In molti hanno espresso parole di cordolio verso il giovane politico, ma ci sono state anche persone che hanno giustificato la sua morte come la conseguenza diretta dei messaggi politici da lui lanciati in passato.

Kirk, infatti, fa parte dei Repubblicani e ha sempre avuto delle idee conservatrici su molti argomenti di interesse pubblico. Ideali che la controparte non apprezzava, tanto da agire con molta violenza nei confronti di Kirk.

Il duro rimprovero di Fedez

Nel susseguirsi dei commenti che hanno invaso il web, non è mancato quelli di Fedez. Il rapper, infatti ha espresso un durissimo rimprovero nei confronti di tutti coloro che hanno visto un qualcosa “di positivo” nella morte di Charlie.

Fedez ha quindi pubblicato delle storie su Instagram contenenti un post pubblicato da una pagina social. Qui compare la fotografia di Kirk durante un dibattito con tanto di scritta in sovrimpressione che recita: “Le armi salvano vite” e ancora “Finché non tolgono anche la tua“. Un contenuto che ha sollevato molte reazioni che non sono piaciuti al rapper, il quale ha reagito con altrettanta durezza: