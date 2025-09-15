Anna Tatangelo svela dettagli personali sulla sua seconda gravidanza e racconta come il figlio primogenito abbia scelto il nome della sorellina.

L’annuncio della nuova gravidanza di Anna Tatangelo ha catturato l’attenzione del pubblico durante un’intervista televisiva. La cantante, ospite del programma ‘Verissimo’, ha condiviso con i telespettatori la notizia che aspetta una bambina, il cui nome, Beatrice, è stato scelto dal suo primogenito, Andrea. Anna ha anche parlato del suo compagno, Giacomo Buttaroni, sottolineando la loro scelta di mantenere la privacy sulla loro vita privata. Buttaroni, al di fuori del mondo dello spettacolo, preferisce infatti rimanere lontano dai riflettori.

Anna Tatangelo e il legame speciale con il figlio

Durante l’intervista, Anna Tatangelo ha condiviso un momento toccante riguardante il coinvolgimento del figlio primogenito, Andrea, nella scelta del nome della sorellina. Andrea, nato dalla precedente relazione con Gigi D’Alessio, ha avuto un ruolo decisivo nel decidere il nome della bambina. Anna ha raccontato: “Eravamo un po’ indecisi sui nomi. Mio figlio invece voleva questo nome qui e gli abbiamo dato retta: si chiamerà Beatrice”. Questa scelta sottolinea il forte legame familiare e l’importanza che Anna attribuisce ai desideri di Andrea, rendendo questa gravidanza un’esperienza condivisa e piena di amore.

Anna Tatangelo – notiziemusica.it

Giacomo Buttaroni: un compagno riservato e lontano dal mondo dello spettacolo.

Anna ha inoltre parlato del suo attuale compagno, Giacomo Buttaroni, descrivendolo come una persona lontana dai riflettori. Buttaroni, allenatore di calcio, preferisce infatti mantenere la propria privacy e non essere coinvolto nel mondo dello spettacolo. Anna ha spiegato: “Voglio tenere riservata la mia vita privata in qualche modo. Soprattutto lui non fa parte del mondo dello spettacolo, non vuole averci nulla a che fare”. Questa discrezione sembra essere un valore condiviso dalla coppia, che desidera vivere la gravidanza come un momento intimo e personale.

Il cambiamento personale di Anna

Oltre a rivelare dettagli sulla gravidanza, Anna ha espresso gratitudine verso Giacomo per il suo impatto positivo sulla sua vita. Ha dichiarato che il compagno condivide con lei gli stessi valori e che il suo approccio semplice e autentico alle cose ha portato Anna a rivedere alcuni aspetti del suo carattere. Anna ha commentato: “Lui ha i miei stessi valori, ci siamo trovati e questo suo modo di approcciare con grande semplicità le cose, ha scalfito alcuni miei lati che negli anni si erano un po’ induriti, ero diventata cinica su molte cose”. Questo cambiamento riflette una crescita personale significativa per la cantante, che si dice grata per il supporto e l’influenza positiva di Giacomo nella sua vita.