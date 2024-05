Tiziano Ferro torna a parlare di Mara Maionchi: “La perdono”

In un’intervista per Vanity Fair, Tiziano Ferro è tornato a parlare della recente polemica che lo ha visto opposto a Mara Maionchi.

Di recente si è molto parlato della polemica che ha visto opposti Tiziano Ferro e Mara Maionchi. In particolare, la produttrice ha accusato il cantante di ingratitudine per essersi allontanato da lei nonostante lo abbia aiutato, tramite la sua casa discografica, a diventare la star che è oggi.

Tiziano aveva ribattuto condividendo sui social un articolo di Grazia Sambruna in cui Maionchi viene accusata di aver fatto pressioni sul cantante affinché perdesse peso e tenesse nascosta la sua omosessualità. Oggi, in un’intervista per Vanity Fair, Tiziano è tornato a parlare della questione.

Le parole di Tiziano Ferro

Nonostante le apparenze e il suo indiscutibile successo, la vita di Tiziano Ferro non è sempre stata rose e fiori. Il cantante ha dovuto affrontare battaglie difficili come quella contro l’alcolismo, la bulimia e la depressione.

Nel corso dell’intervista ha rivelato: “Bisogna lavorare sulla prossima generazione di genitori, perché saranno loro ad aiutare i loro figli a non scivolare in questi precipizi. Le faccio un esempio: parlando di bulimia, oggi non faccio né voglio fare l’apologia dell’obesità, però fino a ieri si portava un bambino dal dietologo solo perché aveva cinque chili in più del previsto.“

“Quello è un meccanismo crudele che mi ha marchiato a fuoco perché io mi sentirò grasso per sempre e nulla mi farà mai cambiare idea.” – prosegue il cantante – “Camminerò per strada sentendomi grasso anche se non lo sono. E mi sentirò perennemente inadeguato. I genitori sono fondamentali in questo.“

Il riferimento a Mara Maionchi

Poi Tiziano torna a parlare di Mara Maionchi: “E qui sì, mi riferisco a Mara Maionchi. Le voglio bene e sono sicuro che vent’anni fa questi discorsi non erano così chiari. Però oggi va fatto un cambio di passo radicale, perché la salute mentale è una cosa pratica che va appunto praticata.”

Tiziano Ferro

“È un obbligo morale raccontare alle persone, agli artisti, che il corpo non è un vincolo negativo per la loro arte. Io credo che Mara e molte altre persone non abbiano realizzato abbastanza quanto traumatico e doloroso sia quell’atteggiamento che si imprime per sempre nell’inconscio e nell’esistenza di ragazzini ancora fragili.“

“Io oggi perdono la loro buona fede. Ma bisogna fare un mea culpa e non prendere più questo argomento alla leggera” – conclude Tiziano.