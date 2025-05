Nel 2025 il TIM Summer Hits torna a Piazza del Popolo a Roma: scopriamo tutte le informazioni sulle date e i conduttori.

L’estate nella capitale italiana si colora nuovamente di note e ritmi contagiosi con il ritorno del TIM Summer Hits 2025, un evento che si terrà in Piazza del Popolo a Roma dal 7 al 10 giugno. Questo festival, entrato rapidamente nel cuore degli italiani, offre l’opportunità di vivere la musica dal vivo in uno dei contesti più suggestivi della città, con la promessa di performances indimenticabili e atmosfere vibranti. Scopriamo tutti i dettagli

Carlo Conti e Andrea Delogu: la coppia che incanta il palco

Al timone di questo viaggio musicale, per il secondo anno consecutivo, troviamo la coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu. La loro sintonia e il calore trasmesso nelle precedenti edizioni hanno giocato un ruolo chiave nel successo del TIM Summer Hits. I due rappresentano un pilastro fondamentale del festival, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e divertente, che invita il pubblico a partecipare attivamente all’evento.

Le quattro serate previste dal 7 al 10 giugno promettono di offrire un palcoscenico agli artisti più amati e seguiti della scena musicale italiana. Piazza del Popolo diverrà teatro di hit contemporanee, performance live e sicuramente qualche sorpresa che saprà stupire il vasto pubblico. L’accesso all’evento è gratuito, un dettaglio che sottolinea il desiderio degli organizzatori di rendere la musica accessibile a tutti, in un periodo in cui la condivisione di momenti di gioia e svago assume un valore ancora più significativo.

Dove vedere l’evento in streaming

Il festival nasce dalla collaborazione tra Rai Pubblicità e TIM, con la produzione affidata a Friends Tv in accordo con Roma Capitale. Questa sinergia tra enti pubblici e privati riflette la volontà di offrire intrattenimento di alta qualità, arricchendo l’offerta culturale della città durante l’estate.

La trasmissione del TIM Summer Hits è prevista per il mese di luglio su Rai 1, Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay. Questa programmazione permetterà a chi non potrà essere presente di godere delle performances e dell’atmosfera dell’evento comodamente da casa.