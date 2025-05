Niccolò Fabi pubblica il suo decimo album “Libertà negli occhi”, un’esperienza musicale che unisce isolamento creativo e collaborazioni artistiche prestigiose.

Il 16 maggio 2025, Niccolò Fabi ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua carriera musicale pubblicando il decimo album di inediti, intitolato “Libertà negli occhi”. Questo progetto si distingue non solo per la sua musica, ma anche per il contesto in cui è stato creato. Fabi ha scelto di ritirarsi in una baita nella suggestiva Val di Sole, in Trentino, per un periodo di dieci giorni, unendo l’arte al fascino della natura.

L’album è disponibile in edizione limitata su vinile e CD, con quest’ultimo accompagnato da un ricco libretto di 56 pagine. Le canzoni saranno accessibili sulle piattaforme streaming a partire dal 13 giugno, offrendo un’esperienza immersiva sia ai collezionisti che agli appassionati digitali.

Un ritiro artistico tra le montagne del Trentino

“Libertà negli occhi” è il frutto di un esperimento artistico che ha portato Niccolò Fabi a trascorrere dieci giorni in isolamento creativo. In compagnia di un gruppo di amici musicisti, il cantautore ha scelto una baita in Val di Sole come rifugio, un luogo scelto per favorire la concentrazione e l’ispirazione.

Questo ritiro ha permesso a Fabi di immergersi completamente nella musica, lontano dalle distrazioni quotidiane, contribuendo a creare un’atmosfera unica che si riflette nel suo lavoro. Come ha spiegato lo stesso Fabi, l’isolamento è stato cruciale per vivere un’esperienza creativa intensa, in cui ogni nota e ogni parola hanno potuto prendere forma con autenticità.

Niccolò Fabi – notiziemusica.it

Collaborazioni musicali e presentazioni dal vivo

Per la realizzazione dell’album, Niccolò Fabi ha collaborato con artisti di talento come Roberto Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Emma Nolde e Cesare Augusto Giorgini. Queste collaborazioni hanno arricchito il disco, che contiene nove nuove canzoni, tra cui i brani “Acqua che scorre” e “Al cuore gentile”.

Il giorno del suo compleanno, il 16 maggio, Fabi ha presentato l’album al Monk di Roma, inaugurando una serie di incontri con il pubblico in diverse città italiane. Questi eventi rappresentano un’opportunità unica per i fan di entrare in contatto diretto con l’artista e la sua musica, offrendo un dialogo aperto tra creatore e ascoltatore.

Un impegno verso l’autenticità musicale

Niccolò Fabi ha sempre mantenuto un approccio sincero alla musica, e questo album non fa eccezione. In un’intervista a Tg24, Fabi ha dichiarato: “Non sono capace di fare canzoni solo per costruirmi lo studio in casa”. Questa affermazione mette in luce la sua dedizione alla creazione artistica genuina, lontana da logiche commerciali. Fabi mira a trasmettere emozioni autentiche attraverso la sua musica, mantenendo sempre al centro del suo lavoro l’integrità artistica. “Libertà negli occhi” non è solo un album, ma un manifesto di questo impegno, un viaggio che invita l’ascoltatore a esplorare nuovi orizzonti emotivi insieme a lui.