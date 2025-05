Caparezza torna live dopo quattro anni: annunciato tour per il 2026

A 4 anni dal suo ultimo concerto, Caparezza ha annunciato un tour per il 2026: scopriamo tutti i dettagli sulle date e i biglietti.

Caparezza è pronto a tornare sotto i riflettori con una serie di date che promettono di scuotere l’estate italiana del 2026. Dopo un periodo di silenzio e lavoro in studio, ha sorpreso i fan con un annuncio inaspettato: un tour estivo che nel 2026 attraverserà l’Italia da Nord a Sud. Scopriamo quali sono le date in programma e dove acquistare i biglietti.

Il ritorno di Caparezza dopo un periodo lontano dai riflettori

Caparezza, amato per la sua capacità di unire testi profondi a melodie indimenticabili, ha annunciato il suo ritorno live dopo aver trascorso del tempo lontano dalla scena per dedicarsi alla creazione di nuovo materiale.

Caparezza

Questo ritorno è stato reso ufficiale attraverso un post sul suo profilo Instagram, dove ha espresso entusiasmo e desiderio di riabbracciare il suo pubblico. L’ultimo tour del cantante pugliese risale al 2022, quando salì sui palchi di tutta Italia per presentare il suo album “Exuvia”.

Le date del tour 2026 e le info sui biglietti

I biglietti per il tour estivo 2026 di Caparezza saranno resi disponibili a partire dal 22 maggio alle 14:00. La notizia suscita grande attesa tra i seguaci dell’artista, pronti a segnare sul calendario le date dell’acquisto per assicurarsi un posto in prima fila in una delle tappe del tour.

Di seguito vi presentiamo la lista completa delle date previste: