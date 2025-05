Sfera Ebbasta, tour estivo 2025: date e scaletta delle canzoni

Sta per iniziare il tour estivo 2025 di Sfera Ebbasta: scopriamo le date in programma e la scaletta delle canzoni che porterà sul palco.

Nel panorama della musica live italiana, l’estate 2025 si annuncia già caldissima grazie all’annuncio del “Summer Tour 2025” di Sfera Ebbasta, una delle figure più rilevanti della scena musicale rap e trap del nostro Paese. Questo tour attraverserà l’Italia da nord a sud, portando energia e nuove vibrazioni in alcune delle location estive più apprezzate.

Sfera Ebbasta: le date del tour estivo 2025

Il tour estivo 2025 di Sfera Ebbasta si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana per gli amanti della trap. Questo viaggio musicale prende il via il 7 giugno con un attesissimo concerto evento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Sfera Ebbasta

Ecco la lista completa di tutte le date in programma:

sabato 7 giugno 2025 Stadio Maradona, Napoli

sabato 21 giugno 2025 Ferrara Summer Festival, Ferrara

domenica 13 lug 2025 Collisioni Festival, Alba

sabato 19 lug 2025 Rock in Roma, Roma

venerdì 25 lug 2025Villa Bellini, Catania

sabato 2 ago 2025Vibes Summer Festival, Cinquale (MS)

lunedì 4 ago 2025Sottosopra Fest, Gallipoli (LE)

giovedì 14 ago 2025Red Valley Festival, Olbia (SS)

martedì 26 ago 2025Ama Music Festival, Romano d’Ezzelino (VI)

sabato 13 settembre 2025 – Fiera Milano Live, Milano

La scaletta delle canzoni

Sebbene la scaletta ufficiale non sia ancora stata rivelata, è possibile anticipare, basandosi sulle performance precedenti, le hit che il cantante porterà sul palco. Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni del tour estivo 2025 di Sfera Ebbasta: