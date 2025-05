Joan Thiele: date e scaletta del tour estivo 2025

Manca pochissimo all’inizio de tour estivo 2025 di Joan Thiele: scopriamo le date in programma e la scaletta delle canzoni.

L’estate è alle porte e con essa arriva una serie di appuntamenti imperdibili per gli amanti della musica live. Tra questi, spicca il tour di Joan Thiele, che dopo aver incantato il pubblico del Festival di Sanremo con il suo brano “Eco” è pronta a presentare il suo nuovo album “Joanita” in una serie di date che toccheranno diverse città italiane. Scopriamo le tappe in programma e la scalette delle canzoni che porterà sul palco.

Joan Thiele: le date del tour 2025

Per l’estate 2025 Joan Thiele ha organizzato tour che porterà la sua musica in alcuni tra i festival e gli eventi più significativi della penisola. Il calendario prevede concerti che si svolgeranno in contesti molto vari, dai festival cittadini a quelli più intimi, offrendo così a ogni tipo di pubblico la possibilità di partecipare.

Joan Thiele – notiziemusica.it

Ecco tutte le date in programma del tour estivo 2025 di Joan Thiele:

Sabato 24 maggio – MILANO – MI AMI FESTIVAL

Giovedì 5 giugno – CAGLIARI – ATENEIKA

Martedì 10 giugno – JESOLO – AQUA FESTIVAL – acoustic live

Sabato 21 giugno – OIRA (VB) – TONES OF THE STONES

Venerdì 27 giugno – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

Sabato 28 giugno – VICENZA – LUMEN FESTIVAL

Mercoledì 2 luglio – CARPI (MO) – MUNDUS FESTIVAL

Mercoledì 9 luglio – AREZZO – MEN/GO FESTIVAL

Giovedì 10 luglio – ANCONA – SPILLA

Lunedì 14 luglio – TREVISO – SUONI DI MARCA

Sabato 19 luglio – SASSARI – ABBABULA FESTIVAL

Domenica 20 luglio – ROMA – SPAGHETTI FESTIVAL

Venerdì 25 luglio – ASSISI (PG) – RIVEROCK FESTIVAL

Sabato 26 luglio – MONTOPOLI VAL D’ARNO (PI) – MUSICASTRADA FESTIVAL

Venerdì 1 agosto – PORTO SANTO STEFANO (GR) – YOUTH ARGENTARIO

Sabato 9 agosto – SILVI MARINA (TE) – DIORAMA FESTIVAL

Domenica 10 agosto – ROCCADASPIDE (SA) – FESTIVAL DELL’ASPIDE

Lunedì 11 agosto – MILAZZO (ME) – MISH MASH FESTIVAL

Mercoledì 13 agosto – LAMEZIA TERME (CZ) – COLOR FEST

Giovedì 14 agosto – LOCOROTONDO (BA) – LOCUS FESTIVAL

Sabato 23 agosto – CESENA – ACIELOAPERTO

Sabato 6 settembre – CREMONA – TRF LIVE SOTTO IL TORRAZZO

Domenica 14 settembre – TRENTO – POPLAR FESTIVAL

La scaletta delle canzoni

Per quanto riguarda la setlist, sebbene possa subire delle variazioni da un concerto all’altro, i fan potranno aspettarsi di ascoltare brani del nuovo album “Joanita“, oltre ad alcune delle canzoni più amate del repertorio precedente dell’artista. Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni che Joan Thiele porterà sul palco :