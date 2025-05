Fulminacci lancia il nuovo brano estivo ‘Sottocosto’ mentre si prepara al suo primo tour nei palazzetti italiani nel 2026, promettendo una stagione musicale ricca di emozioni e novità.

Il cantautore romano Fulminacci torna a conquistare il pubblico con il suo nuovo singolo “Sottocosto”, un brano che evoca atmosfere estive e un senso di avventura incerta. Prodotto da Golden Years, “Sottocosto” è disponibile dal 30 maggio e accompagna l’annuncio del primo tour nei palazzetti, il “Palazzacci Tour 2026”.

L’artista, noto per la sua scrittura profonda e autentica, si prepara a calcare i palcoscenici delle principali città italiane, portando la sua musica a un pubblico sempre più vasto. Con un trailer d’eccezione, che vede la partecipazione di Luca Bizzarri, Fulminacci si appresta a vivere un nuovo capitolo della sua carriera con date già annunciate a Roma, Napoli, Milano e Firenze.

Un’estate di musica con ‘Sottocosto’

Il nuovo singolo di Fulminacci, “Sottocosto”, cattura l’essenza di un’estate segnata da solitudine e indecisione. L’artista descrive il brano come “un’avventura piena di solitudine e indecisione”, in cui si perde alla ricerca di un nuovo entusiasmo. Con sonorità retrò e dettagli di vita quotidiana, il brano offre un’immagine vivida di una fuga immaginaria, con il desiderio di lasciare la città prima che “Roma diventi incandescente”.

Fulminacci (credit Filiberto Signorello) – notiziemusica.it

Questa nuova uscita musicale, parte del disco di Golden Years, sottolinea l’intesa musicale tra il cantautore e il produttore, creando un sound evocativo perfetto per chi sogna di evadere, almeno con la mente.

Il ‘Palazzacci Tour 2026’ e l’entusiasmo del pubblico

L’annuncio del “Palazzacci Tour 2026” rappresenta un’importante tappa nella carriera di Fulminacci. Il tour prenderà il via il 9 aprile al Palazzo dello Sport di Roma e proseguirà a Napoli, Milano e Firenze. L’attesa è stata amplificata da un trailer iconico con Luca Bizzarri, che ha già scatenato l’entusiasmo dei fan. I biglietti sono disponibili su magellanoconcerti.it, e l’interesse del pubblico è palpabile.

Questo tour segna un passaggio cruciale per Fulminacci, che si appresta a portare la sua musica nei palazzetti, offrendo uno spettacolo che promette di essere indimenticabile.

Un percorso di crescita e autenticità nel panorama musicale italiano

Fulminacci si è affermato come una delle voci più originali del cantautorato italiano contemporaneo. Dalla vittoria della Targa Tenco 2019 al successo di brani come Santa Marinella e La Vita Veramente, l’artista ha costruito un percorso ricco di autenticità e profondità emotiva. Il terzo album Infinito +1, certificato oro, e il recente tour nei club tutto esaurito evidenziano una carriera in continua ascesa.

L’approdo nei palazzetti conferma la crescita di Fulminacci, che mantiene intatta la connessione genuina con il pubblico, un elemento distintivo che ha sempre caratterizzato il suo lavoro. Con “Sottocosto” e il “Palazzacci Tour 2026”, Fulminacci si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia musicale.