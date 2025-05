La classifica dei singoli italiani su Spotify e YouTube: chi riesce a imporsi e chi fatica a trovare il suo spazio nei cuori degli ascoltatori.

Le classifiche musicali settimanali di Spotify e YouTube offrono uno spaccato prezioso del panorama musicale italiano, svelando chi riesce a emergere tra le numerose uscite e chi, invece, fatica a lasciare il segno.

La settimana 20 ha visto protagonisti nuovi volti e conferme attese, con alcuni artisti che hanno saputo conquistare le vette delle classifiche grazie a un mix di innovazione e appeal commerciale. Al centro dell’attenzione, i brani di The Kolors e Ghali che, pur registrando buoni risultati, non riescono a scalzare dalla vetta nomi consolidati come Sfera Ebbasta e Blanco.

The Kolors e Ghali: un successo parziale tra le nuove uscite

Nella settimana 20, i The Kolors con il singolo Pronto come va e Ghali con Chill sono emersi tra le nuove uscite, arrivando rispettivamente al 16° e 17° posto nella classifica complessiva. Entrambi i brani, nonostante un buon posizionamento, non sono riusciti a entrare nella Top 10 generale, dominata da artisti come Sfera Ebbasta con NEON e Blanco con Piangere a 90.

The Kolors, con la loro energia e melodia accattivante, e Ghali, con la sua freschezza e identità unica, hanno comunque dimostrato di poter attrarre un pubblico significativo, anche se non sufficiente a superare i giganti del momento.

Chi delude le aspettative: una lista di nomi noti che non decollano

Nonostante le attese, alcuni artisti di grande calibro non sono riusciti a conquistare le posizioni di vertice nella classifica. Francesco Gabbani con Così come mi viene e Jovanotti con Occhi a cuore non hanno ottenuto l’impatto desiderato, rimanendo lontani dalla Top 5. Anche Petit, con il suo brano Vivere da Morire, e altri nomi come Leo Gassmann e Plant non hanno incontrato il favore del pubblico, nonostante le loro proposte musicali di qualità. Questi risultati evidenziano come il successo nelle classifiche non dipenda solo dalla notorietà dell’artista, ma anche dalla capacità di intercettare le tendenze e i gusti del momento.

Petit

La Top 10: i leader indiscussi della settimana 20

La classifica generale di Spotify e YouTube della settimana 20 vede in cima Sfera Ebbasta con NEON, seguito da Blanco con Piangere a 90. Al terzo posto, Damiano David con Voices, segno di una continuità artistica che sta premiando l’ex frontman dei Måneskin. Tra le altre posizioni, si distingue Alfa con A me mi piace, che ha guadagnato ben tre posizioni rispetto alla settimana precedente, confermando un trend positivo. La classifica riflette una miscela di consolidati successi e nuove entrate che sanno mantenere alta l’attenzione del pubblico.