Il tour di Radio Norba con Gigi D’Alessio si avvicina alla 23esima edizione di Cornetto Battiti Live, portando musica e spettacolo in tutta Italia.

Il viaggio musicale di Road to Battiti, il radio live show di Radio Norba, continua a entusiasmare il pubblico mentre si avvicina la 23esima edizione di Cornetto Battiti Live. La prossima tappa è Manfredonia, dove Gigi D’Alessio sarà protagonista di una serata imperdibile. Il tour non è solo un’anticipazione del grande evento estivo, ma un’occasione per celebrare la musica dal vivo con artisti di calibro, creando un’atmosfera di festa e condivisione che cattura l’interesse di migliaia di fan.

Gigi D’Alessio: una nuova hit e un’estate di concerti

Tra i nomi di spicco del tour, Gigi D’Alessio si distingue con il suo nuovo brano “Rosa e Lacrime”, già in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali. La canzone, pubblicata da GGD Edizioni Srl/Sony Music, unisce ritmo e malinconia, raccontando una storia d’amore complessa e intensa.

Gigi D’Alessio

Con versi che parlano di errori e speranze, D’Alessio invita gli ascoltatori a riflettere sui sentimenti profondi. Questa estate, il cantautore partenopeo sarà impegnato in “Gigi Stadi 2025”, un tour che partirà da Termoli il 29 maggio e toccherà Bari il 23 giugno, dopo vent’anni dal suo ultimo concerto allo stadio San Nicola.

Il format di Road to Battiti: musica e intrattenimento

Ogni tappa di Road to Battiti rappresenta un’occasione unica per vivere la musica dal vivo in un contesto dinamico e interattivo. Gli eventi iniziano alle 18:30 con DJ e animatori di Radio Norba che coinvolgono il pubblico in giochi e distribuiscono gadget. La partecipazione di Gigi D’Alessio, che sarà intervistato in diretta radio e TV, aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento. La serata culmina intorno alle 21 con l’esibizione dal vivo per la registrazione del videoclip, che verrà trasmesso in una delle cinque puntate del “Cornetto Battiti Live”, in onda su Canale 5.

Un evento per tutti: accesso libero e diretta TV

Con l’accesso libero fino al raggiungimento delle capienze consentite, Road to Battiti si propone come un evento inclusivo, aperto a tutti gli amanti della musica. La diretta in radio e TV su canale 11 e sul 730 di Sky permette a chi non può essere presente di vivere l’esperienza da casa. Questo format innovativo non solo promuove la musica dal vivo, ma rafforza il legame tra artisti e pubblico, rendendo ogni tappa un momento di celebrazione collettiva. Con il supporto di Radio Norba, il tour continua a portare energia e divertimento in tutta Italia, offrendo un assaggio di ciò che sarà il Cornetto Battiti Live.