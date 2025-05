La straordinaria partecipazione di Annalisa al radio live show di Radio Norba anticipa la 23esima edizione del Cornetto Battiti Live.

Il tour “Road to Battiti” di Radio Norba continua a catturare l’attenzione degli appassionati di musica, in attesa della 23esima edizione del Cornetto Battiti Live. La tappa del 25 maggio a Mesagne promette di essere un evento imperdibile, grazie alla partecipazione di Annalisa, una delle artiste più influenti del momento.

Annalisa, con il suo nuovo singolo “Maschio”, intratterrà il pubblico con uno spettacolo che mescola sonorità contemporanee a influenze degli anni ’70 e ’80. Questo evento non solo rappresenta un’anticipazione del festival musicale estivo, ma offre anche un assaggio del nuovo percorso artistico della famosa cantautrice, rendendolo un appuntamento da non perdere.

Annalisa: un’icona della musica pop italiana e internazionale

Con ben 52 dischi di Platino e 13 d’Oro, Annalisa si conferma come la donna più certificata del 2024. La sua carriera vanta successi straordinari, con oltre 200 mila biglietti venduti nei suoi concerti del 2024. Annalisa è stata la prima artista femminile italiana a entrare nella prestigiosa classifica Top 100 di Billboard Usa, oltre a dominare le classifiche annuali.

Annalisa Scarrone

Tra i riconoscimenti internazionali, spiccano il Billboard Women Awards a Los Angeles e il titolo di “Fenomeno europeo dell’anno” in Spagna. Il suo imminente tour, previsto per novembre e dicembre 2025 nei principali palasport italiani, promette di essere un altro grande successo, sottolineando la sua influenza nel panorama musicale internazionale.

Un evento musicale coinvolgente e interattivo

Il radio live show “Road to Battiti” inizierà alle 18.30 a Mesagne, in piazza Vittorio Emanuele II. L’evento sarà animato dai dj e dagli animatori di Radio Norba, che intratterranno il pubblico con musica, giochi e gadget. La partecipazione di Annalisa aggiunge un tocco speciale, offrendo ai fan l’opportunità di ascoltare la sua musica e di assistere a un’intervista in diretta trasmessa su radio e TV, inclusi il canale 11 e il 730 di Sky. Questa iniziativa non solo avvicina gli artisti al loro pubblico, ma valorizza anche il ruolo delle radio locali nella promozione della musica italiana.

Un’anticipazione del Cornetto Battiti Live 2023

La serata culminerà con la registrazione della “performance on the road” di Annalisa, prevista per le 21. Questa esibizione, che comprenderà circa due canzoni, sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del Cornetto Battiti Live, in onda su Canale 5. L’accesso all’evento sarà libero fino al raggiungimento delle capienze consentite, offrendo un’occasione unica di partecipare a un evento musicale di alto livello. Questo appuntamento non solo celebra la musica pop, ma rappresenta anche un’opportunità per i fan di vivere un’esperienza indimenticabile, in attesa del festival estivo che continua a crescere in popolarità e importanza.