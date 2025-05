Vasco Rossi inaugura il tour “Vasco Live 2025” con due eventi speciali a Bibione, tra soundcheck esclusivo e data zero aperta al pubblico.

Vasco Rossi si prepara ad accendere i riflettori sul suo tour “Vasco Live 2025” con due eventi imperdibili a Bibione. Il celebre rocker italiano offrirà un soundcheck esclusivo per i membri del Blasco Fan Club il 26 maggio, seguito dalla data zero aperta al pubblico il 27 maggio.

Entrambi gli eventi si terranno allo Stadio Comunale di Bibione, in via Timavo 10. Mentre i fan si preparano a vivere queste esperienze uniche, i biglietti sono già stati messi in vendita con diverse modalità di acquisto e prezzi, promettendo uno spettacolo all’altezza delle aspettative.

Vasco Rossi

Dettagli esclusivi sugli eventi e modalità di acquisto dei biglietti

Il soundcheck del 26 maggio rappresenta un’opportunità unica per i soci del Blasco Fan Club di assistere alle prove generali del concerto. L’accesso, riservato e gratuito, richiede una registrazione anticipata. I primi 3.500 fan, accedendo per primi, saranno ammessi nel settore Prato Gold, mentre i successivi verranno indirizzati al Prato normale.

Per i soci con disabilità, è previsto un ingresso dedicato e una pedana riservata. La data zero del 27 maggio è invece aperta al pubblico, con i biglietti disponibili in fase di prevendita esclusiva per i membri del fan club e successivamente per gli utenti iscritti a My Live Nation. La vendita generale è stata aperta su Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster, con prezzi che variano a seconda della categoria scelta.

Preparativi e anticipazioni sulla scaletta del concerto

Vasco Rossi, insieme alla sua band, ha iniziato le prove il 19 maggio sul palco dello Stadio Comunale di Bibione, dopo una fase di preparazione a Castellaneta Marina. Il palco, maestoso e già noto ai fan per i concerti a San Siro e Bari, è dotato di 300 metri di schermi giganti con risoluzione 16K. In assenza di una passerella tradizionale, un triangolo consentirà a Vasco di avvicinarsi ai fan delle prime file. La scaletta del concerto, che ruoterà attorno al tema della vita e delle sue sfaccettature, includerà brani iconici come “Vivere”, “Vita spericolata”, “Siamo solo noi”, “Sally”, “Canzone” e “Albachiara”.

Consigli di viabilità e suggerimenti per il pubblico

Con un’alta affluenza prevista, il Comune di San Michele al Tagliamento ha emesso un’ordinanza per gestire al meglio la viabilità. Si consiglia ai fan di arrivare con largo anticipo per evitare il traffico e di considerare l’opzione di prolungare la permanenza a Bibione dopo il concerto. Approfittare dei locali aperti potrebbe facilitare il deflusso. Lo Stadio Comunale di Bibione, situato in via Timavo 10, offre parcheggi a pagamento prenotabili online, garantendo un’ulteriore comodità per i partecipanti all’evento.