Sta per iniziare il tour 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari: scopriamo quali sono le date in programma e la scaletta delle canzoni.

Nel panorama musicale italiano, poche band sono riuscite a cogliere l’attenzione del pubblico e della critica come i Pinguini Tattici Nucleari. Questo amatissimo gruppo indie sta per lanciarsi in una nuova avventura che promette di infiammare gli stadi di tutta Italia nei prossimi mesi. Scopriamo quali saranno le date e la scaletta del tour 2025!

Pinguini Tattici Nucleari: le date del tour 2025

I Pinguini Tattici Nucleari hanno ufficializzato le date del loro “Hello World – Tour Stadi 2025“, una serie di concerti che li vedrà esibirsi nei principali stadi italiani. La notizia ha generato grande entusiasmo tra i fan, soprattutto alla luce del trionfale tour dello scorso anno, che ha registrato il tutto esaurito e venduto più di un milione di biglietti. Le performance dal vivo della band, caratterizzate da un mix coinvolgente di energia e melodia, saranno arricchite da una scaletta che mescolerà successi storici e nuovi brani.

Pinguini Tattici Nucleari (ph. Adriana Tedeschi)

Ecco tutte le date in programma per il tour 2025 negli stadi:

07 Giugno 2025 – Rcf Arena (Campovolo) – Reggio Emilia

10 Giugno 2025 – Stadio San Siro – Milano

11 Giugno 2025 – Stadio San Siro – Milano

14 Giugno 2025 – Arena Della Marca – Treviso

17 Giugno 2025 – Stadio Olimpico Grande Torino – Torino

21 Giugno 2025 – Stadio Del Conero – Ancona

25 Giugno 2025 – Visarno Arena – Firenze

28 Giugno 2025 – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

04 Luglio 2025 – Stadio Olimpico – Roma

Scaletta delle canzoni e sorprese musicali

La scaletta del tour “Hello World” si preannuncia ricca e variegata, con un equilibrio tra vecchi successi e nuovi brani che riflettono l’evoluzione artistica del gruppo. Hits come “Ridere” e “Giovani Wannabe” saranno affiancati da nuovi arrivi dall’ultimo album, uscito il 6 dicembre 2024. La band ha inoltre fatto intendere, attraverso i social, che ci saranno sorprese e nuova musica in esclusiva per il tour.

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni del tour 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari: