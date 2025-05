Metallica, tour mondiale nel 2026: prevista una tappa anche in Italia

I Metallica sono pronti a tornare in tour nel 2026: annunciato un calendario ricco di date con un appuntamento anche in Italia.

In un’atmosfera di grande attesa, gli appassionati di metal di tutta Italia e oltre si preparano a uno degli eventi più attesi del 2026: il ritorno dei Metallica. La leggendaria band statunitense ha scelto lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna come unica tappa italiana del loro tour europeo, promettendo di regalare ai fan una serata indimenticabile il 3 giugno. Questo tour segna un momento cruciale nella carriera della band, consolidando ulteriormente il suo legame con i fan italiani e internazionali di lunga data.

Metallica: tutte le date del tour mondiale

Il ritorno dei Metallica in Italia è stato accolto con grande entusiasmo sia dai fan che dagli addetti ai lavori. La band, che ha già una lunga storia di concerti memorabili nel nostro paese, promette di offrire un’esperienza ancora più straordinaria, accompagnata dalle performance di due gruppi d’apertura di grande calibro: i Gojira, già acclamati per la loro performance alla Cerimonia d’Apertura di Parigi 2024 e vincitori di un Grammy, e gli americani Knocked Loose, un nome di spicco nella scena metalcore internazionale.

Ecco tutte le date del tour mondiale 2026 dei Metallica:

9 maggio – Stadio Olimpico Spyros Louīs – Atene (Grecia)

13 maggio – Arena Națională – Bucarest (Romania)

19 maggio – Stadion Śląski – Chorzów (Polonia)

22 e 24 maggio – Deutsche Bank Park – Francoforte (Germania)

27 maggio -Stadion Letzigrund – Zurigo (Svizzera)

3 giugno – Stadio Renato Dall’Ara – Bologna

11 e 13 giugno – Puskas Arena – Budapest (Ungheria)

19 e 21 giugno – Avia Stadium – Dublino (Irlanda)

25 giugno – Hampden Park – Glasgow (Scozia)

28 giugno – Principality Stadium – Cardiff (Wales)

3 e 5 luglio – London Stadium – Londra (Inghilterra)

Tutte le info sui biglietti

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo evento storico, i fan devono segnarsi sul calendario le date importanti per l’acquisto dei biglietti. I titolari di carte Mastercard avranno la possibilità di accedere alla prevendita esclusiva a partire dalle 10.00 del 28 maggio, mentre il 29 maggio sarà la volta degli iscritti a My Live Nation. La vendita generale si aprirà infine il 30 maggio, con i biglietti disponibili attraverso i principali portali di vendita online come TicketMaster, TicketOne e VivaTicket.