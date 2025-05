Il nuovo singolo dei ComaCose: un inno all’accettazione dei sentimenti umani più complessi e l’inizio di un’estate musicale ricca di eventi.

Il duo italiano Coma_Cose lancia il suo nuovo singolo estivo ‘La Gelosia’, disponibile dal 23 maggio in radio e digitale. Questo brano segna non solo l’inizio della stagione estiva, ma anche un importante momento nella carriera del duo, caratterizzato da un tour estivo che culminerà con due date evento per celebrare i 10 anni di attività musicale.

La canzone, che ricalca le sonorità pop e malinconiche che hanno reso celebri i Coma_Cose, è un inno all’accettazione della gelosia come parte naturale delle relazioni umane. Nel frattempo, il successo di ‘Cuoricini’, certificato come Disco di Platino, continua a risuonare nelle classifiche musicali.

Il significato di ‘La Gelosia’

‘La Gelosia‘ non è solo un nuovo pezzo musicale, ma un vero e proprio inno che esplora le complessità di un sentimento umano universale. Secondo i Coma_Cose, “La gelosia è come il sale, un pizzico non guasta mai, ma troppo non può fare altro che rendere il piatto immangiabile”.

La canzone affronta il tema della gelosia come un’emozione intrinseca e inevitabile, ma sottolinea l’importanza di evitare che essa prenda il sopravvento sulla razionalità. I Coma_Cose invitano così i loro ascoltatori a trovare un equilibrio tra gelosia, fiducia e libertà reciproca, valori fondamentali per una relazione sana.

Coma Cose Coma Cose PH credits: @cosimobuccolieri – STYLING_ Tiny Idols + Pablo Patanè (@tiny_idols + @pablo_patane) CREDIT_ Valentino (@maisonvalentino @alessandro_michele)

Un’estate di musica: tour e nuovi progetti

In concomitanza con il lancio di ‘La Gelosia’, i Coma_Cose si preparano a partire per un tour estivo che attraverserà i principali festival musicali d’Italia. Il tour inizierà il 19 giugno ad Azzano Decimo e proseguirà per tutta l’estate, concludendosi il 30 agosto al Gubbio DOC Fest. Durante questo periodo, il duo non solo presenterà il nuovo singolo, ma offrirà anche ai fan la possibilità di ascoltare dal vivo il loro nuovo album ‘VITA_FUSA’. Questo progetto discografico rappresenta un’esplorazione intima e personale, arricchita da una varietà di sonorità che spaziano dalla psichedelia anni ’60 alla poesia e all’ironia.

Un decennio di musica: i festeggiamenti nei palasport

Il tour estivo culminerà con due speciali date evento a Milano e Roma, rispettivamente il 27 e 30 ottobre, per celebrare i 10 anni di carriera dei Coma_Cose. Si tratta di un traguardo significativo per il duo, che si esibirà per la prima volta in due delle venue più prestigiose d’Italia: l’Unipol Forum e il Palazzo dello Sport. Questi concerti rappresentano non solo un’occasione per rivivere i successi passati, ma anche per celebrare una carriera artistica che ha saputo raccontare con autenticità e poesia le emozioni di un’intera generazione. I biglietti per il tour e le date evento sono già disponibili nei circuiti di vendita abituali.