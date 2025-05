Karol G lancia un inno alla cultura latina e alla forza femminile con il suo nuovo singolo “Latina Foreva”, celebrando identità e inclusione con ritmo e passione.

La superstar colombiana Karol G torna a far parlare di sé con il suo nuovo singolo esplosivo, “Latina Foreva”. Questo brano promette di diventare l’inno di un’estate all’insegna dell’identità, dell’inclusione e della forza femminile. Accompagnato da un videoclip ufficiale girato tra i ghiacci della California, il pezzo è una celebrazione vibrante della cultura latina, con un messaggio forte e chiaro: “Latina. Loud. Proud. Forever.”

La produzione, curata da Mazzarri e Misha, fonde sonorità reggaeton e pop in stile anni 2000, mentre il video, diretto da Pedro Artola, utilizza il paesaggio innevato dei laghi di Mammoth per accentuare il contrasto con il calore e l’energia portati dalla presenza scenica di Karol G e del suo cast tutto latino.

Un successo che segue il documentario Netflix e riconoscimenti internazionali

“Latina Foreva” arriva sulla scia del documentario Netflix di successo “Tomorrow was Beautiful”, che ha raggiunto la vetta delle classifiche di streaming in 19 paesi, tra cui Stati Uniti, Messico e Spagna. Questo successo consolida ulteriormente la posizione di Karol G come figura centrale nel panorama musicale internazionale.

Karol G

Nel 2025, ha ricevuto tre nomination agli American Music Awards, tra cui quella per Miglior Artista Latina, sottolineando la sua influenza globale. La sua carriera continua a crescere, con successi come “Tusa” in collaborazione con Nicki Minaj, e l’album “Mañana Será Bonito”, il primo disco in spagnolo di un’artista femminile a raggiungere la vetta della Billboard 200.

Una carriera di successi e collaborazioni prestigiose

Nata a Medellín nel 1991, Carolina Giraldo Navarro, conosciuta come Karol G, ha costruito una carriera solida con successi internazionali. Ha anche recitato nella serie Netflix “Griselda” e ha duettato con Andrea Bocelli nella versione spagnola di “Vivo por Ella”.

I suoi riconoscimenti parlano da soli: oltre 10 vittorie ai “Premios Lo Nuestro”, 6 Latin Grammy, e un Grammy Award come Miglior Album di Musica Urbana. È stata anche nominata “Donna dell’anno” da Billboard, diventando la prima artista ispanofona a ricevere questo prestigioso titolo.

Un’icona della cultura pop e un simbolo di diversità

Karol G non è solo una cantante di successo, ma anche un’icona della cultura pop e un simbolo per le nuove generazioni. Come ambasciatrice della musica latina, continua a promuovere il valore della diversità culturale e della voce femminile latina. Con “Latina Foreva”, offre al pubblico non solo un tormentone estivo, ma un manifesto identitario e culturale che celebra la forza e l’orgoglio della comunità latina. La sua musica continua a unire e ispirare, rendendola una figura fondamentale nel panorama musicale mondiale.