Rkomi torna con un album che esplora il suo passato e futuro, mostrando un lato inedito dell’artista attraverso un viaggio musicale personale.

Con il lancio di decrescendo. il 23 maggio, Rkomi si prepara a sorprendere ancora una volta il pubblico con quello che definisce il suo album più personale di sempre. Scritto negli ultimi due anni, questo lavoro rappresenta una tappa cruciale nella carriera del giovane artista italiano, offrendo un’immersione profonda nella sua vita e nella sua evoluzione musicale. Un’opera che promette di essere non solo un tuffo nel passato, ma anche una finestra sul futuro, attraverso brani che mescolano sapientemente introspezione e innovazione sonora.

Un album che racconta un viaggio personale e musicale

In decrescendo., Rkomi si mette in gioco come mai prima d’ora, affrontando temi personali con una sincerità che lo distingue nel panorama musicale italiano. L’album si presenta come una “lettera a sé stesso e a chi vorrà ascoltarla,” scritta con cura e dedizione.

Questa nuova opera non è solo un riflesso della crescita personale dell’artista, ma anche un segnale della sua continua evoluzione musicale. Con un suono che si discosta dai lavori precedenti, Rkomi riesce a imporsi nuovamente come uno degli artisti più originali e innovativi della scena musicale, capace di mescolare passato e futuro in modo unico.

Il singolo “dirti no.” e le sue sfumature

Il primo singolo estratto dall’album, dirti no., offre un’anteprima della complessità e della profondità dell’opera. Nonostante a un primo ascolto possa sembrare una semplice canzone d’amore, il brano rivela un significato più profondo, esplorando il rapporto ambivalente di Rkomi con il suo quartiere.

Con riferimenti letterari e metafore visionarie, come la citazione di Bukowsky e la barra “Coi problemi ci faccio la marmellata”, il singolo si distingue per il suo approccio innovativo alla narrazione musicale. Questa capacità di mescolare diversi livelli di significato è uno dei tratti distintivi dell’artista, che riesce a catturare l’attenzione del pubblico con testi ricchi di simbolismo e introspezione.

Collaborazioni e compagni di viaggio

Un elemento fondamentale di decrescendo. è rappresentato dalle collaborazioni con artisti che condividono con Rkomi un forte legame personale e professionale. Tra i nomi presenti nell’album figurano Tedua, Lazza, Ernia, Izi e Nayt, membri della celebre “Generazione 2016”.

Lazza

Questi artisti, cresciuti insieme a Rkomi, contribuiscono a creare un’atmosfera di complicità e condivisione che permea l’intero album. Le collaborazioni non solo arricchiscono il lavoro dal punto di vista musicale, ma offrono anche uno sguardo sulle relazioni e sulle esperienze condivise che hanno influenzato il percorso artistico di Rkomi, rendendo decrescendo. un’opera corale e intimamente connessa alla sua storia personale.