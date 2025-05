Il Wonderlast Festival 2025 promette un’esperienza unica a Gubbio con una lineup stellare, un’ambientazione immersiva e una fusione di generi musicali.

Il Wonderlast Festival torna per la sua quarta edizione, pronto a trasformare Gubbio in un vibrante centro musicale durante il weekend del 12 e 13 luglio 2025. Con una lineup che include artisti di spicco come Rkomi, AVA, Villabanks e Clara, il festival si terrà nella nuova location del Wonderlast Park, immersa nel verde e dotata di strutture all’avanguardia.

Questo evento, ispirato ai grandi festival del Nord Europa, si distingue per la sua capacità di unire diversi generi musicali e pubblici eterogenei, offrendo un’esperienza immersiva tra musica, natura e spettacolo dal vivo.

Villabanks

Una lineup diversificata per soddisfare tutti i gusti musicali

La quarta edizione del Wonderlast Festival si preannuncia imperdibile grazie a un cartellone ricco di talento. Il 12 luglio, il palco vedrà esibirsi artisti come Rkomi, noto per la sua capacità di mescolare il rap con elementi pop, Kid Yugi, Low Red, Glocky, Jr. Stit, Samuele Brignoccolo e N4C.

La giornata successiva, il 13 luglio, il festival offrirà al pubblico le performance di AVA, Boro, Edmmaro, il duo britannico Goodboys, i DJs From Mars, Villabanks e Clara. Questa varietà di artisti assicura che ci sia qualcosa per ogni appassionato di musica, rendendo il Wonderlast Festival un evento da non perdere nel calendario estivo italiano.

Un ambiente unico che fonde musica e natura

Oltre alla musica, il Wonderlast Festival offre un’esperienza immersiva grazie alla sua location nel Wonderlast Park. Situato in una vasta area di oltre due ettari, il parco è attrezzato con food truck, aree relax e la suggestiva Wonderlast Forest. Il palco principale, alto otto metri, è progettato per garantire una vista spettacolare e un’acustica eccezionale.

Il festival si distingue per il suo sound system potente e gli effetti speciali coinvolgenti, che insieme creano un’atmosfera accogliente e panoramica, ideale per godersi le esibizioni dal vivo in un contesto naturale mozzafiato.

Informazioni pratiche e come partecipare all’evento

Per chi desidera partecipare al Wonderlast Festival 2025, i biglietti sono già disponibili sul sito Ticketone. Con Radio Zeta come radio ufficiale dell’evento, il festival promette di essere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel centro Italia.

Gli organizzatori si ispirano ai grandi festival del Nord Europa, puntando a creare un evento ibrido che non solo unisce musica e natura, ma anche diversi generi e pubblici, trasformando il Wonderlast Park in un palcoscenico di esperienze indimenticabili. Per chi ama la musica e desidera vivere un’esperienza unica, il Wonderlast Festival è un’occasione da non perdere.