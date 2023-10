This is Halloween: il testo, la traduzione e il significato della canzone tratta dal film Nightmare Before Christmas.

Un cult in un cult. Se Nightmare Before Christmas è il film più rappresentativo del periodo di Halloween, e soprattutto del suo passaggio verso il Natale, This is Halloween è certamente il brano che più è saputo entrare nell’immaginario di tutti i fan della pellicola di animazione prodotta dal leggendario Tim Burton. La canzone appare in apertura del film e viene eseguita da tutti i cittadini della città di Halloween, diventando una sorta di sigla del film stesso. Scopriamo insieme il significato e la traduzione del testo.

This is Halloween: il cult di Danny Elfman

Tra i massimi capolavori del compositore Danny Elfman, This is Halloween è una delle canzoni più amate del periodo di Halloween. Tradotta in tantissime lingue, compreso l’italiano (Questo è Halloween), è non solo presente in videogiochi come Kingdom Hearts e Just Dance 3, ma è stata resa ancora più leggendaria da una cover da brividi.

Marilyn Manson

Nel 2006 il brano venne infatti coverizzato dai Marilyn Manson in occasione dell’uscita di un’edizione speciale della colonna sonora della pellicola. La stessa band lo ha inserito nella tracklist di Nightmare Revisited, album di cover dei brani del film che ha cementato il legame tra Manson e la più fortunata creatura del suo grande amico Burton.

Di seguito il video con il testo di This is Halloween:

Il significato di This is Halloween

Come abbiamo accennato, la canzone è stata tradotta in moltissime lingue, compreso l’italiano, e il suo significato è collegato direttamente con il film. Si tratta infatti di un semplice modo di presentare alcuni dei protagonisti e dei cittadini della città di Halloween, i mostri che la popolano e che spesso ci raggiungono nei nostri sogni durante la notte. Tra zucche, ghoul, lupi mannari e l’immancabile Bau Bau, ce n’è davvero per tutti i gusti, con il mitico Jack Skeletron a fare da capopopolo.

Di seguito il video con la traduzione di This is Halloween:

