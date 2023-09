I The Kolors si lanciano alla conquista dell’America con Italodisco in versione inglese: come cambia il testo.

Conquistata l’Italia, i The Kolors cambiano obiettivo e mirano ancora più in grande: Stash e compagni puntano direttamente all’America. Forti di un successo straordinario che gli ha permesso di scalare le classifiche non solo nel nostro paese, ma anche in Svizzera, in Germania, in Lituania e in Russia, i ragazzi hanno deciso di rivisitare Italodisco per tentare l’avventura anche nei paesi in lingua anglosassone.

La nuova english version della hit estiva del 2023 è stata pubblicata il 15 settembre ed è pronta ad ampliare ancora il successo di un brano che ha saputo andare oltre l’etichetta di tormentone per diventare una canzone credibile e potente a tutti gli effetti. Anche lontano dalla spiaggia.

I The Kolors lanciano Italodisco in inglese

A spiegare il motivo di questa nuova versione della loro hit è stato lo stesso Stash, emozionatissimo per questa possibilità. A quanto pare è stata Warner Italia a chiedergli una versione inglese, dopo che Warner Usa aveva dichiarato di voler lanciare Italodisco anche sul mercato americano.

The Kolors

Una notizia che non li ha ovviamente lasciati indifferenti: “Abbiamo fatto quello che ci hanno chiesto, ovvero una versione in inglese per quel mercato lì, e noi l’abbiamo registrata un po’ qua e là, in tutte le camere d’albergo in cui ci trovavamo“. Il risultato? Se possibile un pezzo ancora più credibile rispetto a quello che ha accompagnato la nostra estate.

Italodisco: le differenze con la versione italiana

Se nel complesso il testo della nuova versione rimane simile a quello dell’originale, con il senso che non è stato toccato dal cambiamento di lingua, sono spariti ovviamente tutti i riferimenti incomprensibili per il pubblico internazionale. Niente concerto dei Coldplay, niente basso dei Righeira, niente Festivalbar e niente cassa dritta (trasformata in four on the floor, ma il significato non cambia). L’unico a ‘salvarsi’ è stato Moroder, che anche negli Stati Uniti è una grande celebrità.

Per il resto non si registrano grandi cambiamenti per un brano che punta adesso a portare in alto in classifica il nome dei The Kolors anche in America. Che possano seguire le orme dei Måneskin con qualche anno di ritardo?

Di seguito il video della nuova versione:

