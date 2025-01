Tananai ha annunciato il suo primo tour europeo

Tananai ha annunciato il “Calmocobra – European Tour”, il suo primo tour nei club europei. Scopriamo tutti i dettagli!

Dopo aver ottenuto il Disco D’Oro con il suo ultimo album “Calmocobra“, Tananai ha sorpreso i fan annunciando il suo primo tour europeo nei club. Il “Calmocobra – European Tour” segna un capitolo fondamentale nella carriera del cantante, proiettandolo definitivamente in una dimensione internazionale.

Calmocobra – European Tour: le date

Aprile 2025 sarà un mese ricco di appuntamenti per i fan europei di Tananai. L’artista, infatti, si esibirà in 7 città diverse del continente, toccando locali iconici come il Volkshaus di Zurigo, l’Electric Ballroom di Londra e La Machine Du Moulin Rouge a Parigi.

Di seguito vi presentiamo tutte le tappe del tour europeo di Tananai:

3 aprile 2025 – Zurigo, Volkshaus

4 aprile 2025 – Lugano, Padiglione Conza

17 aprile 2025 – Londra, Electric Ballroom

21 aprile 2025 – Barcellona, Sala Apolo

23 aprile 2025 – Amsterdam, Melkweg

26 aprile 2025 – Bruxelles, Vk Concerts

28 aprile 2025 – Parigi, La Machine Du Moulin Rouge

Tananai

Ritorno alle radici

Il nome del tour europeo deriva dal secondo album di Tananai, “Calmocobra”, che ha fatto il suo debutto il 18 ottobre 2024 conquistando immediatamente la vetta delle classifiche. L’album, contrassegnato dal Disco d’Oro, è stato il risultato di una collaborazione con produttori del calibro di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, sotto la direzione artistica di Stefano Clessi

Dopo l’avventura europea, Tananai non si fermerà. L’artista è già programmato per tornare nei suoi amati palchi italiani, con una serie di date che lo vedranno protagonista nei principali festival estivi del paese. Con un inizio a Roma il 19 giugno, il tour italiano s’inserisce perfettamente nel calendario estivo, offrendo ai fan di diverse regioni la possibilità di vivere la sua musica dal vivo.