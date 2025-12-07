Spotify Wrapped 2025 svela i protagonisti della musica mondiale e italiana, con nuove funzionalità interattive per gli utenti.

Dicembre è sinonimo di Spotify Wrapped, l’evento annuale che riassume le tendenze musicali dell’anno. Anche nel 2025, Spotify offre agli utenti un’esperienza personalizzata, mettendo in evidenza gli artisti e i brani più ascoltati. Bad Bunny si distingue come l’artista più streammato a livello globale, mentre in Italia Sfera Ebbasta è il più ascoltato. Tra le novità, ci sono nuove funzionalità interattive che permettono di esplorare le proprie abitudini musicali e confrontarle con quelle di altri utenti.

Bad Bunny e Sfera Ebbasta

Sul piano globale, Bad Bunny domina la scena musicale con oltre 18,8 miliardi di stream, consolidando la sua posizione al vertice di Spotify per la quarta volta. Accanto a lui troviamo Taylor Swift e The Weeknd, seguiti da Drake e Billie Eilish. In Italia, invece, Sfera Ebbasta si riconferma il leader delle classifiche, seguito da artisti come Shiva e Guè. Il rap continua a essere il genere dominante, mentre ANNA si afferma come la donna più ascoltata nel paese per il terzo anno consecutivo.

Sfera Ebbasta

Nuove funzionalità

Spotify Wrapped 2025 introduce una serie di nuove funzionalità che rendono l’esperienza utente più interattiva e personalizzata. Tra queste, gli utenti possono scoprire i generi musicali che hanno caratterizzato il loro anno, partecipare a quiz sui brani più ascoltati e visualizzare una classifica mensile dei loro artisti preferiti. Inoltre, la funzione “Età in base agli ascolti” consente di confrontare i propri gusti con quelli di altri utenti della stessa fascia d’età, mentre il “Wrapped Party” offre un’esperienza interattiva per rivivere l’anno musicale insieme ad altri appassionati.

Il successo internazionale degli artisti italiani e i trend

Il 2025 vede una forte presenza degli artisti italiani anche all’estero, con i Måneskin che si riconfermano come la band italiana più ascoltata nel mondo. Altri nomi di rilievo includono Gabry Ponte e Ludovico Einaudi. In Italia, il Festival di Sanremo continua a influenzare le classifiche, con brani di artisti come Olly, Achille Lauro e Giorgia tra i più streammati. Infine, nel panorama dei podcast, “Elisa True Crime” mantiene saldamente la sua posizione come il più seguito nel paese.