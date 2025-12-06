Il debutto di Frasa con ‘Viola’ dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, tra ironia e vulnerabilità musicale.

Dopo aver catturato l’attenzione del pubblico ad Amici di Maria De Filippi, Frasa lancia il suo nuovo singolo Viola, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano, pubblicato sotto l’etichetta ADA / Warner Music Italy, esplora la fusione di sonorità R&B e urban, raccontando con ironia e freschezza la complessità dei colpi di fulmine. Ad accompagnare il singolo, un videoclip che mette in luce la versatilità di Frasa, capace di trasformare l’imbranataggine in una forza emotiva travolgente.

Il video di Viola, diretto da Enrico Spadafora, rappresenta un viaggio visivo attraverso le molteplici sfaccettature della personalità umana. In esso, Frasa interpreta sei personaggi diversi, dimostrando la sua abilità tanto nella musica quanto nella recitazione.

Ogni personaggio, dal timido allo sportivo, crea un contrasto netto che rompe la monotonia e mostra quanto una persona possa essere complessa e sorprendente. Frasa stesso afferma: «L’idea dietro a questo videoclip è di creare contrasti netti tra queste personalità», evidenziando l’intenzione di esplorare la varietà emotiva che ognuno porta con sé.

Le radici artistiche di Frasa

Nato a Genova nel 2005, Francesco Saias, in arte Frasa, ha coltivato fin dalla giovane età una sensibilità artistica che lo ha portato a studiare canto, recitazione e musica. L’incontro con l’acting coach Daniele Mignemi ha rappresentato una svolta fondamentale nella sua carriera, permettendogli di sviluppare una consapevolezza emotiva che è alla base della sua scrittura musicale e delle sue interpretazioni. Questa formazione artistica sfocia in una capacità unica di comunicare emozioni complesse attraverso la sua musica.

Dopo Amici, il futuro musicale di Frasa

La partecipazione ad Amici ha rappresentato una tappa importante per Frasa, portandolo a pubblicare il suo primo inedito Sopra di Noi nel 2024, prodotto da Corrado Lambona. L’esperienza ad Amici e il supporto di figure chiave come Cesario Cosi, direttore artistico del Cieloverde Camping Village, hanno spinto Frasa ad abbracciare completamente la sua identità musicale. Con Viola, Frasa non solo si afferma come un giovane talento da tenere d’occhio, ma apre anche la strada a un futuro ricco di nuove opportunità nel panorama musicale italiano.