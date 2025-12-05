La giovane artista della squadra di Paola Iezzi trionfa nella finalissima. Al secondo posto eroCaddeo (team Achille Lauro).

La finale di X Factor 2025, ospitata nella scenografica Piazza del Plebiscito, si è trasformata in uno spettacolo memorabile. A sorprendere tutti è stata Rob, la concorrente più giovane dell’edizione, arrivata quasi in punta di piedi e capace di ribaltare ogni aspettativa grazie a una voce limpida e a una presenza scenica magnetica.

In testa alla classifica finale si è piazzata davanti a eroCaddeo, talento della squadra di Achille Lauro, che ha chiuso al secondo posto. Terza classificata DELIA, guidata da Jake La Furia. Quarto posto per PierC, artista seguito da Francesco Gabbani e a lungo dato come favorito per la sua capacità interpretativa.

I finalisti e il percorso verso la finale

I quattro concorrenti hanno attraversato un’edizione intensa, fatta di prove crescenti ed esibizioni sempre più mature. Ognuno ha portato sul palco un’identità fortissima: personalità distinte che hanno trovato piena espressione nei medley e soprattutto negli inediti.

Rob ha lasciato il segno con un medley di grande impatto, passando da “Un’emozione da poco” di Anna Oxa a “Bring Me To Life” degli Evanescence fino a “Ti Sento” dei Matia Bazar, per poi conquistare definitivamente il pubblico con il suo brano originale Cento ragazze.

Chi è Rob, la vincitrice

Rob – Roberta Scandurra, vent’anni, originaria di Trecastagni (Catania) – è una cantautrice che ama esplorare e reinventarsi. Nel 2022 si era già distinta vincendo il Tour Music Fest come “Artist of the Year”, premio che le ha consentito di ottenere una borsa di studio alla Berklee College of Music di Boston, dove nel 2023 ha seguito un workshop dedicato al songwriting. Nel talent show, sotto la guida di Paola Iezzi, ha sviluppato un pop-punk personale e vibrante, conquistando l’apprezzamento di pubblico e critica settimana dopo settimana.

La notte di Napoli

Piazza del Plebiscito ha accolto circa 16mila spettatori, avvolti dall’atmosfera imponente del colonnato storico. Al centro, un gigantesco palco a forma di X ha fatto da cornice anche ai due super ospiti: Laura Pausini, pronta a inaugurare il suo nuovo tour mondiale, e Jason Derulo, che con un medley esplosivo ha trasformato la piazza in una grande festa.