Disponibile il nuovo album di Emis Killa: 15 tracce che rappresentano l’essenza dell’hip-hop con collaborazioni d’eccezione.

È uscito, venerdì 5 dicembre 2025, “Musica Triste”, il nuovo attesissimo album di Emis Killa, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici. Il tredicesimo progetto dell’artista milanese segna un ritorno alle radici del rap più autentico, portando con sé tutta la carica hip-hop di uno dei nomi più affermati della scena italiana, con una penna più affilata che mai.

“Musica Triste” è un progetto che ha attraversato diverse trasformazioni nel corso della sua realizzazione. Durante la stesura, Emis Killa ha iniziato a seguire ciò che gli dettava il cuore, concentrandosi su quello che lo rappresentava veramente, anche a discapito di una fruibilità più mainstream. Il risultato è un album che si distingue per un impianto rap solido, strofe estese, rime strutturate e ritornelli eterogenei, che spaziano da soluzioni più dirette e ritmate ad altre più melodiche, con una scrittura volutamente immediata.

«Non c’è la ricerca di un filo conduttore, tocco molte corde, la strada, il mio ‘io’, l’amicizia, hanno un ruolo importante anche le donne ed è il motivo per cui ci sono loro in cover, sebbene in una chiave molto street» spiega l’artista. «Alla fine, molte delle mie canzoni sono dedicate a loro: il mio è un tributo all’universo femminile per aver ispirato buona parte della mia carriera.»

Le collaborazioni: vecchia e nuova scuola insieme

L’album è composto da 15 tracce che vedono la partecipazione di alcuni dei nomi più importanti della vecchia e nuova scena rap italiana. Tra le collaborazioni spiccano veterani come Salmo, Tedua, Tony Effe, Capo Plaza e Baby Gang, affiancati da giovani promesse come Papa V e Nerissima Serpe, Flaco G, Ele A e Promessa. Un mix generazionale che testimonia l’importanza di Emis Killa come ponte tra le diverse ere dell’hip-hop italiano.

I formati fisici e l’instore tour

“Musica Triste”, che arriva a distanza di oltre due anni dall’ultimo album “Effetto Notte” (certificato disco di platino), è disponibile nei formati CD e LP, con anche le varianti CD autografato, LP rosso autografato, LP nero marmorizzato rosso e LP nero marmorizzato rosso autografato.

L’uscita dell’album sarà l’occasione per Emis Killa di incontrare i propri fan durante un instore tour nelle principali città italiane, che parte proprio oggi da Milano e si concluderà giovedì 11 dicembre a Torino.

Calendario completo dell’instore tour:

Venerdì 5 dicembre – Milano, Temporary store, Via Sant'Antonio 2 (ore 18:00)

Sabato 6 dicembre – Piove di Sacco (PD), CC Piazza Grande, Via Fratelli Sanguinazzi 1 (ore 17:00)

Domenica 7 dicembre – Bari, Feltrinelli, Via Melo 119 (ore 16:00)

Lunedì 8 dicembre – Napoli, Feltrinelli Stazione Centrale (ore 17:00)

Martedì 9 dicembre – Roma, Discoteca Laziale, Via Mamiani 62/A (ore 17:00)

Mercoledì 10 dicembre – Bologna, Semm Music Store & More, Via Oberdan 24F (ore 18:00)

Giovedì 11 dicembre – Torino, Mondadori, Piazza Castello (ore 18:00)

Per i fan milanesi è prevista un’occasione speciale: venerdì 5 e sabato 6 dicembre sarà allestito un temporary shop dedicato, dove sarà possibile acquistare il merchandise di Emis Killa e i vari formati fisici di “Musica Triste”, incontrare l’artista durante l’instore e vivere altre sorprese disponibili all’interno dello shop.

La tracklist completa

LUNA STORTA STAILA feat. Flaco G AMBRA feat. Tedua MAMA PHRATE FANCULO feat. Baby Gang MUSICA TRISTE CALDA feat. Tony Effe ROB STARK feat. Salmo SOGNI SPORCHI FACCIA DA *** UNA SIGA FA feat. Papa V e Nerissima Serpe EGOISTA feat. Ele A e Promessa SERPE feat. Capo Plaza MARE DI NOTTE

Un anno di celebrazioni

L’album completa un anno all’insegna della musica e dei grandi eventi live per Emis Killa. Dopo la pubblicazione di “In auto alle 6:00”, collaborazione con l’artista e amico di lunga data Lazza, lo show evento EM16 è stato la continuazione in grande stile della celebrazione dell’hip-hop e della carriera di Emis Killa, in seguito al successo di EM15 nel 2024, che aveva visto oltre 25 mila persone riunite a Fiera Milano Live per festeggiare 15 anni di carriera.