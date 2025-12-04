Vai al contenuto

Annalisa, doppio concerto a Bari: la scaletta delle canzoni

Annalisa Scarrone

Annalisa si prepara per due imperdibili concerti a Bari: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

A Bari si accendono i riflettori per accogliere una delle voci femminili più amate e influenti del panorama musicale italiano contemporaneo: Annalisa. L’artista ha in programma due serate indimenticabili il 5 e il 6 dicembre al Palaflorio di Bari: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

Annalisa: un viaggio musicale da non perdere

Dopo i concerti a Bari, il tour di Annalisa prosegue verso altre grandi arene italiane, segnando la conclusione di un’annata all’insegna della musica dal vivo. L’entusiasmo e la partecipazione del pubblico sono la dimostrazione del forte legame che l’artista è riuscita a costruire con i suoi fan, un legame che si alimenta di musica, emozioni e condivisione.

Annalisa, Forum di Assago 2023
Annalisa

I concerti rappresentano quindi non solo un’occasione per ascoltare dal vivo i suoi brani più amati, ma anche per partecipare a un evento che celebra la musica come forma d’arte universale, capace di unire le persone al di là delle differenze.

La scaletta delle canzoni

I concerti di Annalisa sono occasioni uniche per sperimentare il vasto repertorio dell’artista, che spazia da brani intensi a melodie energiche. La popstar porterà sul palco del Palaflorio di Bari sia le hit del suo ultimo album “Ma io sono fuoco“, sia i classici amati dai suoi sostenitori. Ecco la probabile scaletta delle canzoni:

  • Dipende
  • Ragazza Sola
  • Chiodi
  • Bye Bye
  • Bollicine
  • Nuda
  • Eva + Eva
  • Movimento lento
  • Avvelenata
  • Delusa
  • Tsunami
  • Stelle
  • Euforia
  • Sweet Dreams (Are Made of This)
  • Il mondo prima di te
  • Indaco Violento
  • Diamante lei e luce lui
  • Una finestra tra le stelle
  • Alice e il blu
  • Bonsai
  • Secretly
  • Il diluvio universale
  • Sinceramente
  • Mon Amour
  • Esibizionista
  • Maschio
  • Emanuela
  • Piazza San Marco
  • Disco Paradise
  • Tropicana
  • Amica
  • Una tigre sul letto continua a parlarmi
  • Bellissima
  • Io sono

ultimo aggiornamento: 3 Dicembre 2025 21:31

