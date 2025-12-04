Annalisa, doppio concerto a Bari: la scaletta delle canzoni

Annalisa si prepara per due imperdibili concerti a Bari: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni che porterà sul palco!
A Bari si accendono i riflettori per accogliere una delle voci femminili più amate e influenti del panorama musicale italiano contemporaneo: Annalisa. L’artista ha in programma due serate indimenticabili il 5 e il 6 dicembre al Palaflorio di Bari: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni che porterà sul palco!
Annalisa: un viaggio musicale da non perdere
Dopo i concerti a Bari, il tour di Annalisa prosegue verso altre grandi arene italiane, segnando la conclusione di un’annata all’insegna della musica dal vivo. L’entusiasmo e la partecipazione del pubblico sono la dimostrazione del forte legame che l’artista è riuscita a costruire con i suoi fan, un legame che si alimenta di musica, emozioni e condivisione.
I concerti rappresentano quindi non solo un’occasione per ascoltare dal vivo i suoi brani più amati, ma anche per partecipare a un evento che celebra la musica come forma d’arte universale, capace di unire le persone al di là delle differenze.
La scaletta delle canzoni
I concerti di Annalisa sono occasioni uniche per sperimentare il vasto repertorio dell’artista, che spazia da brani intensi a melodie energiche. La popstar porterà sul palco del Palaflorio di Bari sia le hit del suo ultimo album “Ma io sono fuoco“, sia i classici amati dai suoi sostenitori. Ecco la probabile scaletta delle canzoni:
- Dipende
- Ragazza Sola
- Chiodi
- Bye Bye
- Bollicine
- Nuda
- Eva + Eva
- Movimento lento
- Avvelenata
- Delusa
- Tsunami
- Stelle
- Euforia
- Sweet Dreams (Are Made of This)
- Il mondo prima di te
- Indaco Violento
- Diamante lei e luce lui
- Una finestra tra le stelle
- Alice e il blu
- Bonsai
- Secretly
- Il diluvio universale
- Sinceramente
- Mon Amour
- Esibizionista
- Maschio
- Emanuela
- Piazza San Marco
- Disco Paradise
- Tropicana
- Amica
- Una tigre sul letto continua a parlarmi
- Bellissima
- Io sono