Salmo pronto a incendiare il palco di Firenze Rocks: l’artista sardo si unisce a una line up stellare.

Salmo, uno dei nomi più influenti della scena musicale italiana, ha annunciato la sua partecipazione a Firenze Rocks, il celebre festival che si tiene ogni anno nella città toscana. La data da segnare sul calendario è il 12 giugno, quando il rapper sardo salirà sul palco, arricchendo una line up già impressionante.

Tra gli altri artisti confermati per il festival figurano nomi di calibro internazionale come Lenny Kravitz, che si esibirà lo stesso giorno di Salmo, Robbie Williams il 13 giugno e il leggendario gruppo The Cure il 14 giugno. Questo annuncio arriva in un momento di grande attività per Salmo, che sta concludendo il suo World Tour 2025 dopo aver conquistato i fan italiani con spettacoli di grande impatto.

Firenze Rocks: un palco di prestigio per Salmo

Partecipare a Firenze Rocks rappresenta un traguardo significativo per Salmo, che si prepara a esibirsi davanti a migliaia di fan. Con il suo sound unico e la sua presenza scenica magnetica, l’artista promette di offrire uno show spettacolare, arricchito dai brani del suo ultimo progetto discografico RANCH. Il festival di Firenze è noto per ospitare artisti di fama mondiale, e la presenza di Salmo nella line up sottolinea ulteriormente il suo status di artista di punta non solo in Italia, ma anche sulla scena musicale internazionale.

Salmo – notiziemusica.it

Oltre alla partecipazione a Firenze Rocks, Salmo ha in serbo altre sorprese per i suoi fan. Nonostante la chiusura della stagione live italiana con un trionfale concerto all’Unipol Forum di Milano, l’artista sardo ha in programma nuove date internazionali, toccando città come Los Angeles, Toronto, New York e Miami. Inoltre, Salmo ha annunciato un nuovo appuntamento in Sardegna all’Ippodromo di Arzachena per il Lebonski Park, un evento che si preannuncia ancora più grande rispetto alle precedenti edizioni.

Un percorso artistico di successo

Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, è un rapper e produttore che ha saputo conquistare il pubblico italiano e non solo. Il suo debutto risale al 2011 con l’album The Island Chainsaw Massacre, ma è con il Machete Mixtape del 2012 e l’album Death USB che si impone sulla scena musicale. Il 2013 segna un altro successo con Midnite, disco che debutta al primo posto in classifica. Da allora, la carriera di Salmo è stata un susseguirsi di successi, culminati con l’album Playlist del 2018, che ha battuto record di ascolti su Spotify. Parallelamente alla musica, Salmo si è distinto anche come produttore di contenuti televisivi, curando la serie Blocco 181 per Sky.