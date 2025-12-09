L’undicesima puntata di Amici 2025 tra conferme, sorprese e sfide nella competizione di canto e ballo.

L’undicesima puntata di Amici 2025 si è rivelata ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. Lorenzo ed Elena si sono confermati forti concorrenti nella categoria canto, mentre Giorgia ha debuttato nella disciplina del ballo sotto la guida della Maestra Celentano. La serata ha visto anche la sfida di Alessio che, grazie alla sua coreografia, ha mantenuto il suo posto nella scuola. Tuttavia, non sono mancati i consueti litigi tra i professori, in particolare tra Zerbi e Pettinelli, focalizzati sui rispettivi alunni.

Un momento particolarmente inaspettato si è verificato quando Rudy Zerbi, dopo aver chiesto una sfida per Michele, allievo di Lorella Cuccarini, ha deciso di ritirarla. Dopo aver ascoltato la sfidante, Caterina, Zerbi si è reso conto che Michele avrebbe potuto perdere. Ha quindi optato per congelare la sfida, proponendo ai colleghi di dare comunque un banco a Caterina, che lo ha effettivamente ottenuto. Questa decisione ha mostrato la capacità di Zerbi di valutare con obiettività il talento, anche se ciò significava cambiare i piani iniziali.

Rudy Zerbi

La competizione di canto: performance e nuovi talenti

La gara di canto ha visto la partecipazione di talenti emergenti come Lorenzo, che ha stupito con una performance sicura e matura, cantando ‘La donna del mio amico’ dei Pooh. Elena ha continuato a brillare, dimostrando una padronanza vocale notevole. Ha sorpreso con la sua versione di ‘What About Us’ di P!nk, consolidando la sua posizione tra le allieve più promettenti.

Anche Angie ha mostrato un lato nuovo di sé con ‘Love On The Brain’. Tuttavia, la classifica finale ha visto Plasma e Flavia finire in sfida, nonostante i loro miglioramenti evidenti.

La gara di ballo: esibizioni e giudizi dei professionisti

Nel campo del ballo, la serata ha messo in luce il talento di Giorgia, che si è esibita per la prima volta ad Amici 2025. Alessio ha ottenuto il primo posto con una performance che ha evidenziato la sua crescita. Maria Rosaria ha sorpreso positivamente, mostrando maggiore fluidità nelle coreografie. Paola ha iniziato a far emergere la sua personalità.

Tuttavia, il giudizio dei professionisti ha portato Pierpaolo e Giorgia in sfida, aprendo nuove dinamiche nella competizione.