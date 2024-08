Shawn Mendes: ad ottobre esce il nuovo album

Shawn Mendes è pronto a fare il suo ritorno sulla scena musicale con un nuovo album, “Shawn”, che verrà pubblicato il 18 ottobre.

Shawn Mendes ha sorpreso i fan con un annuncio inaspettato: il 18 ottobre tornerò sulla scena musicale con “Shawn“, il suo nuovo album. Dopo due anni di assenza il cantante canadese è pronto a stupirci con nuova musiva.

I fan possono attendersi la pubblicazione di due singoli, “Why Why Why” e “Isn’t That Enough“, già dall’8 agosto. Questo lavoro discografico, composto da 12 tracce, è descritto dall’artista come un dono prezioso, frutto della sua rinascita artistica e personale.

Shawn Mendes: una pausa riflessiva

Shawn Mendes ha rivelato di aver attraversato momenti estremamente difficili negli ultimi due anni, confessando di aver perso la consapevolezza di sé e di avere sperimentato attacchi di panico all’idea stessa di entrare in uno studio di registrazione.

“La musica può essere davvero una medicina. Due anni fa sentivo di non avere assolutamente idea di chi fossi. Un anno fa non riuscivo a entrare in uno studio senza cadere nel panico più totale. Quindi essere qui ora con dodici bellissime canzoni finite è un regalo così grande.” – ha spiegato il cantante.

Un ringraziamento speciale

Nelle sue dichiarazioni, Mendes non ha mancato di esprimere gratitudine verso coloro che lo hanno sostenuto in questo difficile percorso, dall’intimo circolo di amici e familiari ai suoi fedeli fan.

“La vita può essere brutale, ma avere un piccolo gruppo di persone di cui ti fidi profondamente e con cui attraversarla è molto meglio. Non ho idea di come avrei fatto a superare gli ultimi due anni e tanto meno un album.” – ha dichiarato il cantante.

Infine ha concluso: “E a voi ragazzi, che siete stati così incredibilmente di supporto, pazienti e amorevoli, grazie dal profondo del mio cuore. Spero davvero che questo album vi piaccia, a me sì”.