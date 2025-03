Sfera Ebbasta: la scaletta del concerto a Firenze

Il 6 e il 7 marzo Sfera Ebbasta si esibirà al Mandela Forum di Firenze: scopriamo quale sarà la scaletta del concerto!

Per il 2025 Sfera Ebbasta ha già in programma una serie di concerti che lo porteranno ad esibirsi in alcune delle più importanti arene italiane. Giovedì 6 e venerdì 7 marzo il trapper salirà sul palco del Mandela Forum di Firenze per due sere consecutive: ecco quale sarà la probabile scaletta dei concerti nel capoluogo toscano!

Sfera Ebbasta: i prossimi concerti

Dopo la data zero di Padova, questa sera Sfera Ebbasta darà ufficialmente il via al suo tour nei palazzetti con il primo concerto al Mandela Forum di Firenze. Il viaggio del trapper proseguirà poi verso altre importanti città italiane, tra cui Roma, Bologna e Torino, culminando con un evento eccezionale allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 7 giugno.

Questo tour segue un anno d’oro per l’artista, segnato da un doppio sold out a San Siro, e si preannuncia come un momento di celebrazione e condivisione con il suo ampio seguito.

Ecco tutte le prossime tappe del tour:

12 marzo, Roma – Palazzo dello Sport

22 marzo, Casalecchio di Reno – Unipol Arena

29 marzo, Torino – Inalpi Arena

4 aprile, Milano – Unipol Forum

5 aprile, Milano – Unipol Forum

7 aprile, Milano – Unipol Forum

8 aprile, Milano – Unipol Forum

La scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni del concerto di Sfera Ebbasta al Mandela Forum di Firenze:

