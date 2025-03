Bresh ha annunciato due nuovi concerti a Jesolo e Bologna

Dopo il debutto a Sanremo con “La tana del granchio”, Bresh ha annunciato due nuovi concerti nel 2025: scopriamo tutti i dettagli.

Bresh, tra gli artisti in gara a Sanremo 2025 con “La tana del granchio“, ha annunciato due nuove date del suo tour nei palasport. Il cantante aveva già in programma diversi concerti in alcune delle principali città italiane e dopo il sold out della tappa a Milano ha deciso di aggiungere due nuovi appuntamenti a Jesolo e Bologna. Scopriamo tutte le informazioni sulle date e sui biglietti!

Bresh: il tour 2025 nei palasport

Il calendario del tour di Bresh nei palasport italiani si amplia con l’aggiunta di due importanti appuntamenti live. La tournée ora include una data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo il 25 ottobre e un ulteriore concerto all’Unipol Arena di Bologna il 9 novembre.

Bresh

Queste date si aggiungono alle già annunciate esibizioni a Roma e Milano, quest’ultima città con un doppio appuntamento dati l’entusiasmo e il sold out velocemente conseguito per la prima data. Ecco tutte le tappe del tour 2025 di Bresh:

Sabato 25 ottobre – JESOLO, Palazzo del Turismo

Sabato 1° novembre – ROMA, Palazzo dello Sport

Giovedì 6 novembre – MILANO, Unipol Forum

Venerdì 7 novembre – MILANO, Unipol Forum

Domenica 9 novembre – BOLOGNA, Unipol Arena

Tutte le informazioni sui biglietti

I biglietti per le due nuove date del tour 2025 di Bresh sono già disponibili online per la prevendita sul sito www.livenation.it.

Con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, i successi discografici e il prossimo tour, il cantautore genovese si sta facendo strada, promettendo di regalare al suo pubblico nuove emozionanti esperienze musicali. La sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival ha segnato un importante passo nella sua carriera: durante la serata dedicata alle cover, Bresh ha duettato con Cristiano De André sulle note di “Creuza de mä“, brano storico che riprende il titolo dell’omonimo e acclamato album del 1984.