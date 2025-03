Sanremo: Torino potrebbe essere la prossima sede del Festival

Il Comune di Sanremo chiede più soldi: la Rai potrebbe trasferire il Festival della Canzone Italiana a Torino.

Si aprono scenari inattesi per il futuro del Festival della canzone italiana, ormai da tutti conosciuto come il Festival di Sanremo in onore della città ligure che lo ospita da sempre. La kermesse canora rischia infatti di dover cambiare location a causa di alcune tensioni tra la Rai e il comune di Sanremo. Vediamo tutti i dettagli.

Le tensioni tra la Rai e il comune di Sanremo

I motivi per cui la kermesse potrebbe cambiare città ospitante sono diversi. Dopo che lo scorso dicembre il Tar della Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto (senza gara) alla Rai dell’organizzazione del Festival della Canzone Italiana, il Comune di Sanremo ha deciso di indire un bando per affidare il Festival a chiunque ne voglia acquistare i diritti.

Sanremo corso Imperatrice notte

Se ciò non bastasse, organizzare il Festival nella città ligure sarebbe diventato molto più costoso. Il nuovo bando partirebbe infatti da 6,5 milioni di euro, a differenza dei 5 milioni fino ad ora richiesti, verrebbe chiesto il 30% in più per lo sfruttamento del marchio del nome della città e l’1% degli introiti pubblicitari. Infine sarebbe previsto l’inserimento in contratto di una clausola che impone la realizzazione di altri 4 programmi televisivi trasmessi direttamente da Sanremo.

Sanremo: quale potrebbe essere la prossima location

Per tutti questi motivi, sembra che la Rai stia pensando di spostare il Festival in un’altra città italiana. La candidata ideale per questo ruolo potrebbe essere Torino, che nel 2022 ha ospitato con successo l’edizione di quell’anno dell’Eurovision Song Contest.

Questa mossa rappresenterebbe non solo un cambiamento epocale, ma obbligherebbe anche la Rai a dare un nuovo nome alla kermesse perchè “Festival della Canzone Italiana” è una denominazione strettamente legata all’immaginario di Sanremo. il nuovo nome potrebbe essere “Festival della Musica Italiana” o altro simile.