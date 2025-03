Marco Mengoni ha annunciato un tour in Europa per il 2025

Marco Mengoni ha annunciato un tour europeo che inizierà in autunno: scopriamo tutte le informazioni sulle date e i biglietti.

Il 2025 sarà un anno ricco di impegni per Marco Mengoni. Il cantante, che quest’anno ha già in programma un tour negli stadi che ha registrato il tutto esaurito, ha annunciato anche un tour che lo porterà a esibirsi in alcune delle principali città europee. Scopriamo quali saranno le tappe e dove acquistare i biglietti per questi concerti.

Il tour sold out negli stadi

Prima di avventurarsi in Europa, Mengoni delizierà i suoi fan italiani con una serie di concerti negli stadi che lo terranno impegnato per buona parte dell’estate. Da Lignano Sabbiadoro a Messina, passando per metropoli come Roma, Bologna, Torino, Milano, Padova e Bari, le esibizioni italiane promettono di essere degli eventi memorabili, che rafforzeranno il legame tra Mengoni e il suo pubblico.

Marco Mengoni

Maro Mengoni Live in Europe 2025: le date e i biglietti

I biglietti per l’ambizioso tour europeo di Marco Mengoni saranno messi in vendita a partire dal 14 marzo alle ore 12.00 sul sito www.livenation.it. Le date includono esibizioni in alcune delle arene più prestigiose d’Europa, come l’Hallenstadion di Zurigo e l’O2 Forum Kentish Town di Londra, promettendo spettacoli memorabili in ambienti dal fascino unico.

Questo tour non solo conferma la statura internazionale di Marco Mengoni ma sottolinea anche l’evoluzione di un artista che, attraverso la sua musica, riesce a toccare le corde emotive di un pubblico eterogeneo. Di seguito vi presentiamo tutte le tappe del Marco Mengoni Live in Europe 2025: