Nel magico mondo di Alfa: un viaggio musicale tra scenografie incantate e ospiti d’eccezione all’Unipol Forum di Milano.

Entrare all’Unipol Forum per il concerto di Alfa è come essere trasportati nel magico mondo di Oz. La scenografia del palco, caratterizzata da un arcobaleno che incornicia giganteschi fiori finti e siepi, crea un’atmosfera da sogno.

La band è talmente numerosa che si fatica a contarne i membri, mentre un palco circolare al centro del parterre offre un’esperienza più intima. “Questo non è un concerto per stare seduti”, dichiara il cantautore genovese, e i presenti, ben 11mila, non si fanno pregare: la serata è un continuo ballare.

La possibile scaletta

La possibile scaletta del concerto di Alfa al Forum d’Assago di Milano non è ancora stata ufficializzata.

Come il sole

Testa tra le nuvole, pt. 2

Wanderlust

Tante mila volte

Testa tra le nuvole, pt. 1

Nei tuoi occhi cosa c’è

Sul più bello

Le cose in comune

Bellissimissima <3

Sofia

Frida

Anna

Vai!

SNAP

Vabbè ciao

A me mi piace

Il filo rosso

5 minuti

Ci sarò

Sogna ragazzo sogna

Cin Cin

Un inizio semplice per una serata di festa

Alfa si presenta sul palco con una chitarra sotto il braccio, jeans e un maglioncino, dando l’avvio a una serata che prende subito la piega di una grande festa. I coriandoli volano già dalla prima canzone, segnalando che sarà uno spettacolo da ballare.

La serata non manca di momenti intimi, sottolineati dalla versatilità di Alfa nel suonare diversi strumenti, tra cui l’ukulele. Sul palco c’è anche il pianoforte che il cantautore aveva a casa, strumento che firma con il nome della città in cui si esibisce durante il tour europeo. Tra applausi e salti del pubblico, in scaletta non può mancare “Cin Cin”, il brano che ha lanciato Alfa nel 2019.

Alfa

Un pubblico variegato e coinvolto

Durante il concerto all’Unipol Forum, Alfa esprime il suo onore nel suonare in quello che definisce un “tempio della musica”. L’energia portata sul palco è travolgente e coinvolge un pubblico composto da bambini, adolescenti e adulti. Nessuno riesce a stare fermo sulle note di canzoni come “Bellissimissima”, “Sul Più bello” e “A Me Mi Piace”. Alfa, attraverso la sua musica, affronta anche temi importanti come il rispetto verso le donne, chiedendo uno stop ai femminicidi durante “Frida”. Momenti di riflessione emergono con brani come “5 minuti”, scritto per un’amica persa, e “Il Filo Rosso”, che emoziona profondamente la folla.

Ospiti speciali e collaborazioni internazionali

La serata è arricchita da ospiti d’eccezione. Roberto Vecchioni, maestro della musica italiana, duetta con Alfa su “Sogna Ragazzo Sogna”, uno dei momenti più emozionanti del concerto. Anche Amadeus non manca di sorprendere il pubblico annunciando Alfa con il suo stile inconfondibile, introducendo il brano “Vai!”.

La serata prosegue con la partecipazione di Rosa Linn, cantante armena, che duetta con Alfa su “SNAP”. L’Academy Band Parade aggiunge ulteriore energia, rendendo brani come “A Me Mi Piace” e “You Make Me So Happy” ancora più coinvolgenti. Il concerto di Alfa all’Unipol Forum risulta essere un’esperienza di pura energia e allegria, promettendo un ritorno il prossimo anno.

La date e le tappe del tour

Alfa ormai domina la scena musicale italiana. Queste le date del suo tour nei palazzetti:

29 ottobre – Unipol Forum di Milano

8 novembre – Modigliani Forum di Livorno

19 novembre – Prealpi SanBiagio Arena di Conegliano (TV)

20 novembre – Palageorge di Montichiari (BS),

22 novembre – Stadium Genova

29 novembre – Palazzo dello Sport di Roma

Dopo una pausa lunga alcuni mesi, Alfa sarà nuovamente atteso all’Unipol Forum di Assago (il 20 aprile), allo Stadium Genova (il 16 e 17 ottbre) e – ancora – ad Assago il 24 ottobre 2026.