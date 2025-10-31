I Negramaro sorprendono i fan: annunciato il tour 2026

Doppia sorpresa per i fan dei Negramaro: la band ha annunciato un tour nel 2026 ma anche l’intenzione di prendersi una pausa subito dopo.

Dopo aver infiammato per tutto il 2025 i palasport italiani con le loro indimenticabili performance, i Negramaro hanno deciso di guardare avanti, annunciando per il 2026 una nuova tournée intitolata “Una storia ancora semplice“. Le novità non finiscono qui: la band ha anche dichiarato che, una volta conclusi gli appuntamenti del prossimo anno, si prederà una lunga pausa per dedicarsi alla riflessione e al rinnovamento creativo lontana dalle luci dei riflettori.

Negramaro: il tour 2026

La tournée “Una storia ancora semplice” si propone come una celebrazione degli oltre vent’anni di carriera dei Negramaro, un viaggio attraverso la storia di una delle band più amate della scena musicale italiana.

Attraverso questi concerti la band punta a ricreare un’atmosfera intima e collettiva, un abbraccio simbolico con il pubblico, ripercorrendo insieme i momenti più significativi che hanno scandito il loro percorso musicale. L’intento è di offrire ai fan una scaletta che sia al tempo stesso un regalo e una rivisitazione delle loro opere più significative, un’occasione per riscoprire insieme i brani che hanno definito il loro stile e la loro identità artistica.

Ecco tutte le date in programma:

Roma – il 20 giugno 2026

– il 20 giugno 2026 Marostica – 3 luglio 2026

– 3 luglio 2026 Collegno – 4 luglio 2026

– 4 luglio 2026 Brescia – 10 luglio 2026

– 10 luglio 2026 Genova – 11 luglio 2026

– 11 luglio 2026 Riccione – 24 luglio 2026

– 24 luglio 2026 Codroipo – 25 luglio 2026

– 25 luglio 2026 Lecce – 1 agosto 2026

– 1 agosto 2026 Follonica – 12 agosto 2026

– 12 agosto 2026 Cinquale – 13 agosto 2026

– 13 agosto 2026 Santa Maria del Cedro – 17 agosto 2026

– 17 agosto 2026 Roccella Jonica – 18 agosto 2026

– 18 agosto 2026 Palermo – 21 agosto 2026

– 21 agosto 2026 Catania – 22 agosto 2026

– 22 agosto 2026 Montesilvano – 29 agosto 2026

– 29 agosto 2026 Reggia di Caserta – 4 settembre 2026

– 4 settembre 2026 Milano – 8 settembre 2026

L’addio temporaneo dei Negramaro

Dopo l’energico tour che li aspetta nel 2026, i Negramaro hanno annunciato una pausa dalla scena musicale, scegliendo di concludere questa fase della loro carriera con una tourneé estiva nei maggiori festival italiani. “Un’ultima occasione per vederci dal vivo prima di una lunga pausa e celebrare insieme tutte le nostre grandi hit. A presto!” -ha scritto la band in un post su Instagram.