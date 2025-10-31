Il pianista e compositore Dardust pubblica 4 nuove versioni strumentali del brano che ha lanciato la sua carriera.

È uscito oggi SUNSET ON M. 2025 (INRI/Universal Music), l’EP con cui Dardust celebra il decimo anniversario del brano che ha segnato l’inizio della sua straordinaria carriera. Il progetto raccoglie quattro tracce che propongono nuove versioni strumentali del pezzo simbolo dell’artista, pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati del panorama italiano.

«Dieci anni fa, esattamente, il mio nome Dario e Stardust (alter ego di David Bowie) si sono uniti dando vita a Dardust: un alter ego immaginato come un esploratore che, a bordo della sua astronave-pianoforte, si lancia oltre lo spazio e il tempo per cercare nuove traiettorie sonore» racconta l’artista, ripercorrendo la genesi del suo progetto artistico caratterizzato da uno stile personalissimo e innovativo.

Un viaggio attraverso quattro dimensioni sonore

L’EP SUNSET ON M. 2025 rappresenta un’evoluzione del brano originale attraverso quattro interpretazioni distinte. Si parte con Sunset on M. 2025, la versione originale risuonata interamente, per poi esplorare nuove atmosfere con Sunset on M. (felt piano version), un’interpretazione per pianoforte feltrato realizzata insieme a Stefano Colangelo e Gianluca Mancini, che dona al brano un suono rinnovato e più intimo.

La terza traccia, Sunset on M. (strings version), presenta un arrangiamento del Trio Cavalazzi per soli archi, gli stessi musicisti che accompagnano Dardust sul palco durante i suoi live. Chiude il cerchio Sunset on M. (orchestral version), un ricordo speciale del concerto al Teatro Dal Verme di Milano, registrato insieme all’orchestra I Pomeriggi Musicali.

Il tour Urban Impressionism continua

Parallelamente all’uscita dell’EP, prosegue URBAN IMPRESSIONISM, il tour che sta portando Dardust nei principali teatri italiani. Dopo il sold out della prima data milanese del 20 novembre al Teatro San Babila, l’artista tornerà nel capoluogo lombardo il 21 novembre per una seconda serata.

Il calendario prevede poi tappe a Lecce (Teatro Apollo, 29 novembre), Catania (Teatro Ambasciatori, 6 dicembre), Bologna (Teatro Dehon, 11 dicembre) e Sassuolo (Teatro Carani, 13 dicembre). Il 2025 si aprirà con le date di Torino (Teatro Gioiello, 12 gennaio), Padova (Teatro ai Colli, 16 gennaio), Montecatini Terme (Teatro Verdi, 23 gennaio), Verona (Teatro Nuovo, 24 gennaio) e si concluderà a Bolzano (Teatro Cristallo, 19 febbraio).

Da segnalare anche un electro set speciale il 27 dicembre a Monasterace per il Wmf Future Nights.

Il tour è prodotto da Metatron, Vivo Concerti e ITB International Talent Booking. Ulteriori date sono in fase di annuncio.

SUNSET ON M. 2025 è disponibile su tutte le piattaforme digitali.