Elodie, scaletta e date del tour nei palazzetti

Elodie, l’iconica cantante, ritorna sulle scene con un tour che promette di scaldare il cuore dei suoi numerosi seguaci.
L’itinerario del tour comprende diverse città italiane, evidenziando la vasta popolarità di cui gode l’artista.
Il tour di Elodie ha inizio con uno straordinario sold-out al Palazzo dello Sport di Jesolo il prossimo 29 ottobre. La città si prepara ad accogliere l’artista con entusiasmo, come conferma l’Assessore al Turismo Alberto Maschio, esprimendo soddisfazione per poter ospitare una delle figure più amate della musica italiana contemporanea. Questa tappa segna l’avvio di una serie di concerti che attraverseranno l’Italia, da Milano a Roma, fino a toccare il sud con Messina e Bari.
Le città dei concerti
Dopo la tappa iniziale a Jesolo, il tour di Elodie si snoderà attraverso l’Italia toccando:
- Milano, con due date all’Unipol Forum il 31 ottobre e il 1 novembre
- Eboli, 08 novembre al Palasese
Padova, 12 novembre al Kioene Arena
- Firenze, 14 novembre al Mandela Forum
- Roma, con due date al Palazzo dello Sport il 19 e 20 novembre
- Messina, con due date al Palarescifina il 24 e 25 novembre
Bari, con due date al Palaflorio il 28 e 29 novembre
Torino, 1 dicembre all’Inalpi Arena
La possibile scaletta dei concerto di Milano
Nonostante la scaletta dei concerti rimanga avvolta nel mistero, è presumibile che Elodie riproporrà il successo del suo show a San Siro, offrendo ai suoi fan un mix di energia, passione, e naturalmente, musica di qualità. Il tour “Elodie Show 2025” si preannuncia come un’evoluzione dello spettacolo precedente, con la cantante ancora una volta protagonista assoluta sulla scena musicale italiana.
Tribale
Black Nirvana
Guaranà / I Feel Love
La Coda Del Diavolo
Atto I: Audace
Odio Amore Chimico
1 Ora
Di Nuovo
Mi Ami Mi Odi
Cuore Nero
Anche stasera
Ok. Respira
Atto II: Galattica
Andromeda
Vertigine
Niente canzoni d’amore
Feeling
Pensare Male
Purple In The Sky
Atto III: Erotica
Pop Porno
Red Light
Ascendente
Elle
Strobo
Euphoria
Lontano da qui
A fari spenti
Atto IV: Magnetica
Tutta colpa mia
Due
Dimenticarsi alle 7
Pazza Musica
Margarita
Bagno a mezzanotte
Una diva anche fuori dalla musica
Elodie non è solo una voce inconfondibile, ma un’icona di stile. La sua recente partecipazione alla Paris Fashion Week, insieme a vip del calibro di Anne Hathaway e Lana del Rey, è stata un’ulteriore conferma del suo ruolo di influencer nel mondo della moda e del glamour.
Il tour di Elodie rappresenta un momento di celebrazione per la musica italiana, che vede in lei una delle sue interpreti più affascinanti e versatili. Con questo tour, l’artista non solo promette di offrire spettacoli indimenticabili, ma di rafforzare ulteriormente il legame con i suoi fan, attraverso la condivisione di un’esperienza di musica e emozioni che va oltre la semplice esecuzione live.