Elodie, scaletta e date del tour nei palazzetti

Elodie, l’iconica cantante, ritorna sulle scene con un tour che promette di scaldare il cuore dei suoi numerosi seguaci.

L’itinerario del tour comprende diverse città italiane, evidenziando la vasta popolarità di cui gode l’artista.

Il tour di Elodie ha inizio con uno straordinario sold-out al Palazzo dello Sport di Jesolo il prossimo 29 ottobre. La città si prepara ad accogliere l’artista con entusiasmo, come conferma l’Assessore al Turismo Alberto Maschio, esprimendo soddisfazione per poter ospitare una delle figure più amate della musica italiana contemporanea. Questa tappa segna l’avvio di una serie di concerti che attraverseranno l’Italia, da Milano a Roma, fino a toccare il sud con Messina e Bari.

Le città dei concerti

Dopo la tappa iniziale a Jesolo, il tour di Elodie si snoderà attraverso l’Italia toccando:

Milano, con due date all’Unipol Forum il 31 ottobre e il 1 novembre

Eboli, 08 novembre al Palasese

Padova, 12 novembre al Kioene Arena

Firenze, 14 novembre al Mandela Forum

Roma, con due date al Palazzo dello Sport il 19 e 20 novembre

Messina, con due date al Palarescifina il 24 e 25 novembre

Bari, con due date al Palaflorio il 28 e 29 novembre

Torino, 1 dicembre all’Inalpi Arena

La possibile scaletta dei concerto di Milano

Nonostante la scaletta dei concerti rimanga avvolta nel mistero, è presumibile che Elodie riproporrà il successo del suo show a San Siro, offrendo ai suoi fan un mix di energia, passione, e naturalmente, musica di qualità. Il tour “Elodie Show 2025” si preannuncia come un’evoluzione dello spettacolo precedente, con la cantante ancora una volta protagonista assoluta sulla scena musicale italiana.

Tribale

Black Nirvana

Guaranà / I Feel Love

La Coda Del Diavolo

Atto I: Audace

Odio Amore Chimico

1 Ora

Di Nuovo

Mi Ami Mi Odi

Cuore Nero

Anche stasera

Ok. Respira

Atto II: Galattica

Andromeda

Vertigine

Niente canzoni d’amore

Feeling

Pensare Male

Purple In The Sky

Atto III: Erotica

Pop Porno

Red Light

Ascendente

Elle

Strobo

Euphoria

Lontano da qui

A fari spenti

Atto IV: Magnetica

Tutta colpa mia

Due

Dimenticarsi alle 7

Pazza Musica

Margarita

Bagno a mezzanotte

Una diva anche fuori dalla musica

Elodie non è solo una voce inconfondibile, ma un’icona di stile. La sua recente partecipazione alla Paris Fashion Week, insieme a vip del calibro di Anne Hathaway e Lana del Rey, è stata un’ulteriore conferma del suo ruolo di influencer nel mondo della moda e del glamour.

Il tour di Elodie rappresenta un momento di celebrazione per la musica italiana, che vede in lei una delle sue interpreti più affascinanti e versatili. Con questo tour, l’artista non solo promette di offrire spettacoli indimenticabili, ma di rafforzare ulteriormente il legame con i suoi fan, attraverso la condivisione di un’esperienza di musica e emozioni che va oltre la semplice esecuzione live.