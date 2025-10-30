Il percorso dei giovani talenti verso Sanremo Giovani 2026: esibizioni, selezioni e l’importanza della partecipazione al Festival della Canzone Italiana.

Con l’inizio delle audizioni dal vivo il 28 ottobre, 34 giovani artisti hanno mostrato il loro talento di fronte alla Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2026, che include personalità come Carlo Conti e Claudio Fasulo. Dopo una rigorosa selezione, sono stati scelti 24 partecipanti che gareggeranno per un posto nella finalissima di Sarà Sanremo, prevista per l’11 novembre. In questo contesto, i giovani emergenti non solo cercano di farsi notare, ma anche di ottenere uno dei due ambiti posti per partecipare alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo, il tempio della canzone italiana.

Il processo di selezione

Il viaggio per i giovani artisti verso il palco di Sanremo inizia dalla Sala A di Via Asiago, dove, a partire dall’11 novembre, si esibiranno in diretta su Rai 2, Radio2 e RaiPlay. Ogni settimana, sei promesse della musica italiana si contenderanno l’accesso alle semifinali in una competizione serrata.

Solo tre artisti per ogni serata avanzeranno, portando così a dodici il numero complessivo di semifinalisti che si sfideranno il 9 dicembre. La tensione sarà palpabile fino al 14 dicembre, quando i sei finalisti tenteranno di assicurarsi un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Le opportunità per i finalisti

I due migliori artisti di Sanremo Giovani 2026 avranno l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, insieme a due giovani di Area Sanremo, scelti da una selezione parallela.

Questo sistema di selezione permette di mettere in luce talenti emergenti provenienti da diversi percorsi musicali, offrendo loro una piattaforma prestigiosa per esibirsi davanti a milioni di spettatori. La Commissione Musicale, con Carlo Conti al timone, ha il compito di garantire che i più meritevoli abbiano la possibilità di calcare il palco dell’Ariston.

I 24 protagonisti di Sanremo Giovani 2026

Tra i 24 artisti selezionati, nomi come AMSI con “Pizza americana” e Angelica Bove con “Mattone” si distinguono per la loro originalità e potenziale. Altri includono Antonia con “Luoghi perduti” e Disco Club Paradiso con “Mademoiselle”, tutti pronti a portare il proprio stile unico a Sanremo Giovani. Tra gli esclusi, invece, troviamo Agèlo e Alunno, che nonostante il talento dimostrato non sono riusciti a passare il turno. Questi artisti rappresentano la nuova ondata di musica italiana, che cerca di ridefinire i confini del pop e del cantautorato tradizionale.