Dopo la data zero a Jesolo, il cantautore genovese porta il suo “Mediterraneo” a Roma, Milano e Bologna con uno show visionario ispirato al mare.

Il viaggio è partito e Bresh è pronto a conquistare i palasport italiani con uno spettacolo che promette di trasportare il pubblico in una dimensione onirica e sospesa. Dopo aver infiammato Jesolo con la data zero del tour, l’artista genovese arriverà a Roma sabato 1° novembre al Palazzo dello Sport, quindi a Milano per due date sold out all’Unipol Forum (giovedì 6 e venerdì 7 novembre) e infine a Bologna domenica 9 novembre all’Unipol Arena.

Una nave dei sogni sul palco

Il primo tour nei palazzetti di Bresh non è un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva totale. Sul palco campeggia una nave destrutturata, un relitto sospeso tra sogno e memoria che non solca il mare ma l’immaginazione. Una creatura viva fatta di legno, luce e vento, volutamente imperfetta e deformata, come vista attraverso gli occhi di chi sogna e non distingue più le proporzioni della realtà.

All’interno di questa struttura poetica, su diversi livelli, abitano gli undici musicisti che accompagnano Bresh in un viaggio lungo circa 30 canzoni: Andrea Polidori (batteria), Michele Bargigia (tastiera/piano), Luca Ghiazzi (basso), Luca Di Blasi (chitarra), David Pecchioli (percussioni), Roberto Tiranti, Jennifer Vargas e Claudia Ginga (coristi), e Chicco Montisano, Giulio Tullio e Matteo Pontegavelli (fiati). Figure che sembrano emergere dal legno, anime intrappolate nella carcassa della nave.

Genova onirica: dove la realtà incontra il sogno

Lo spettacolo, con direzione artistica curata da Shune e Dibla insieme allo stesso Bresh, è un viaggio che parte da una Genova reinventata, vista attraverso lo sguardo di un bambino che si stupisce ancora di tutto. Non la città reale, ma un porto mentale dove memoria e immaginazione si fondono.

Bresh

Le vele si gonfiano e si sgonfiano dolcemente, come sospinte da venti invisibili, respirando al ritmo dello show. Il centro della nave è il punto di accesso dell’artista: un ponte levatoio che si apre come una ferita luminosa, da cui Bresh emerge per attraversare il confine tra la sua dimensione e quella del pubblico.

Sopra di lui, un’installazione di schermi si inclina verso la platea come una finestra luminosa che permette di guardare attraverso il cuore della nave, verso altri mondi. Un intreccio di vele e reti si muove lentamente nell’aria, mentre le luci abitano ogni angolo dello spazio, infilandosi tra le travi e generando ombre che raccontano storie.

BLEARRED, responsabile dello show, stage e scenic design, ha costruito un mondo che non esiste ma che tutti possono riconoscere: quello in cui la realtà smette di essere solida e lascia spazio all’immaginazione, dove il mare è dentro di noi e il viaggio non finisce mai.

“Dai che fai”: il nuovo singolo con il video online

È disponibile il video di “Dai che fai”, il nuovo singolo di Bresh attualmente in radio, estratto dall’album “Mediterraneo” (certificato PLATINO). Scritto insieme a Calcutta e prodotto da Roy Lenzo, il brano si distingue per atmosfere leggere e contemporanee, unite a un giro di chitarra immediatamente orecchiabile che trasporta l’ascoltatore tra i vicoli di Genova.

Il video, diretto da Simone Mariano, ricrea perfettamente le sensazioni del brano con immagini che richiamano un periodo temporale preciso e riconoscibile: “Fuori dalla mia scuola, suonava il Motorola / I caschi sempre in mano, la musica dal cell”.

Il successo di “Mediterraneo”

L’album “Mediterraneo”, prodotto da Shune e uscito a tre anni di distanza da “Oro Blu” (doppio PLATINO), si compone di 16 brani che attingono dall’immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria, elementi ricorrenti nella poetica di Bresh. Disponibile in formato digitale, CD, LP (rosso e bianco) e doppio LP (blu + trasparente), il disco ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti.

Con 29 certificazioni platino e 11 oro all’attivo, Andrea Brasi in arte Bresh si conferma uno dei cantautori della scena urban più apprezzati degli ultimi anni, capace di unire la tradizione della Drilliguria genovese a una scrittura semplice, diretta e profondamente emotiva.

BRESH – TOUR PALASPORT 2025

Sabato 1° novembre – ROMA @ Palazzo dello Sport

Giovedì 6 novembre – MILANO @ Unipol Forum (SOLD OUT)

Venerdì 7 novembre – MILANO @ Unipol Forum (SOLD OUT)

Domenica 9 novembre – BOLOGNA @ Unipol Arena

Biglietti disponibili su www.livenation.it