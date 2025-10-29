50 anni di “Wish You Were Here” dei Pink Floyd

La Dear Pink Floyd Experience è un viaggio digitale che celebra i 50 anni di un album leggendario che coinvolge i fan di tutto il mondo in un’esperienza unica e interattiva.

Il cinquantesimo anniversario dell’album Wish You Were Here dei Pink Floyd segna un momento di celebrazione globale. La band, in collaborazione con Sony Music, ha lanciato la Dear Pink Floyd Experience, uno spazio digitale che invita i fan a condividere poesie, ricordi e riflessioni sul sito ufficiale dei Pink Floyd.

Questo progetto innovativo, ispirato dal “poet laureate” inglese Simon Armitage, offre un’opportunità unica per i fan di interagire in modo creativo e personale con la musica che ha segnato una generazione.

La Dear Pink Floyd Experience nasce dal desiderio di celebrare il legame indissolubile tra i Pink Floyd e il loro pubblico. Simon Armitage si è ispirato all’iconico album per creare una poesia che i visitatori del sito possono ascoltare, creando così un ponte tra parole e musica. Oltre a questo, il sito permette di vedere le cartoline inviate dai fan da tutto il mondo e di inviare a loro volta un messaggio ai Pink Floyd. Questa iniziativa non solo celebra la musica del passato, ma rafforza il legame tra la band e i suoi fan attraverso l’espressione artistica.

Eventi celebrativi e nuove uscite

Oltre alla Dear Pink Floyd Experience, il cinquantesimo anniversario di Wish You Were Here sarà segnato da una serie di eventi e iniziative. Il 12 dicembre, Sony Music pubblicherà Wish You Were Here 50, un’edizione speciale dell’album, arricchita da sei versioni alternative e demo inediti. Inoltre, il 15 e 16 novembre, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, si terranno sessioni di ascolto di alcuni brani selezionati dei Pink Floyd, presentati attraverso un sofisticato impianto Yamaha M-5000. Questi eventi offrono ai fan l’opportunità di immergersi nuovamente nella musica storica della band.

Un’edizione speciale

L’edizione Wish You Were Here 50 include materiali mai pubblicati che offrono una nuova prospettiva sull’ottavo album della band. Tra le tracce, The Machine Song (Roger’s Demo), il primo demo casalingo di Roger Waters, e un mix strumentale inedito di Wish You Were Here che mette in risalto la pedal steel guitar di David Gilmour. Inoltre, una versione completa di Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1–9) presenterà un nuovo mix stereo curato da James Guthrie. Questa raccolta, pubblicata in vari formati, rappresenta un’opportunità imperdibile per riscoprire la magia di un album che ha fatto la storia della musica rock.