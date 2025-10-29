Il Tre svela la tracklist di “Anima Nera”: il nuovo album in arrivo

Un viaggio introspettivo tra fragilità e rinascita per il rapper romano, che torna con il suo progetto più personale.

Dopo settimane di attesa, Il Tre ha finalmente svelato la tracklist completa di “Anima Nera”, il suo terzo album in studio in uscita venerdì 7 novembre 2025 per Warner Music Italy. Il progetto, disponibile sia in formato fisico che digitale, si preannuncia come il lavoro più intimo e riflessivo dell’artista romano, capace di trasformare la vulnerabilità in musica e la fragilità in un punto di partenza per la rinascita.

La tracklist completa

L’album si compone di 11 tracce che rappresentano un percorso senza filtri attraverso le ombre e le contraddizioni che abitano Guido Luigi Senia, in arte Il Tre:

NOVEUNOUNO PAURA DI ME ANIMA NERA LITORALE VIA MARINA SUI BORDI FELPA XL FRANCESCA INCHIOSTRO BLU #31# T’IMMAGINO

Un’evoluzione sonora tra rap e cantautorato

“Anima Nera” segna un’importante evoluzione artistica per Il Tre, con una scrittura che si fa più cantautorale e melodica, pur mantenendo radici salde nel rap che da sempre contraddistingue la sua musica. I temi affrontati sono quelli che accompagnano da sempre l’artista: dipendenza affettiva, paura, tradimento, solitudine, ma anche il coraggio di inseguire il proprio sogno.

Questo nuovo capitolo arriva dopo il successo di “ALI” (certificazione Platino) e “INVISIBILI” (certificazione Oro), entrambi debuttati al primo posto della classifica FIMI/Gfk, e dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “FRAGILI” (disco di Platino con oltre 31 milioni di streaming su Spotify).

Il Tre al Festival di Sanremo 2024

Il Live Tour 2025

A supporto del nuovo album, Il Tre tornerà sui palchi italiani con il Live Tour 2025, che prenderà il via il 28 novembre dall’Estragon di Bologna. Il tour toccherà Firenze (30 novembre, Teatro Cartiere Carrara), Padova (2 dicembre, Gran Teatro Geox), Torino (3 dicembre, Teatro Concordia) e Molfetta (5 dicembre, Eremo Club), per concludersi con due grandi appuntamenti finali: Milano il 16 dicembre al Fabrique e Roma il 18 dicembre al Palazzo dello Sport.

Con “Anima Nera”, Il Tre si conferma una delle voci più autentiche e riconoscibili della nuova generazione, capace di raccontare emozioni universali attraverso la propria esperienza personale. Un album che promette di segnare un ulteriore passo nella maturazione artistica di uno degli artisti più apprezzati dalla Gen Z.