Coez: la scaletta del tour autunnale 2025 nei palazzetti

A novembre inizia il tour 2025 di Coez nei palazzetti italiani: scopriamo le date in programma e la scaletta delle canzoni.
Coez, tra i cantautori più amati e seguiti negli ultimi anni, torna a far parlare di sé con importanti novità che riguardano sia il suo percorso discografico sia le sue performance live. Dopo l’uscita del nuovo album “1998” il 13 giugno, l’artista ha annunciato per il 2025 un tour autunnale ricco di concerti. Scopriamo tutte le date in programma e la scaletta delle canzoni che porterà sul palco.
Coez: le date del tour autunnale 2025
Coez ha scelto di incontrare nuovamente il suo pubblico partendo il 12 novembre dall’Ancona Palaprometeo, inaugurando così una serie di concerti che lo vedranno esibirsi in diverse città italiane. Il tour toccherà importanti località come Roma, Napoli, Bari, Torino, Milano e Firenze, dove l’artista concluderà la sua carrellata di esibizioni live il 6 dicembre al Mandela Forum.
Ecco la lista completa dei concerti del tour 2025 di Coez:
- 12 novembre, Ancona – Palaprometeo
- 14 novembre, Roma – Palazzo dello Sport
- 20 novembre, Napoli – Palapartenope
- 22 novembre, Bari – Palaflorio
- 29 novembre, Torino – Inalpi Arena
- 1 dicembre, Milano – Unipol Forum
- 6 dicembre, Firenze – Mandela Forum
La scaletta delle canzoni
Dall’incisivo “Faccio un casino” al coinvolgente “Volare”, passando per l’album “Lovebars” realizzato con Frah Quintale, Coez ha sempre saputo come toccare le corde emotive del pubblico italiano. Ecco la probabile scaletta delle canzoni che porterà sul palco, che includerà anche i brani del suo ultimo album:
- Lovebars
- Terra bruciata
- Faccio un casino
- Cratere
- Fari lontani
- Che colpa ne ho
- Una luce alle 03:00
- Missili
- Come nelle canzoni
- Se esiste un dio
- Vetri fumé
- Le luci della città
- E yo mamma
- Niente che non va
- Wu Tang
- Occhiali scuri
- La tua canzone
- Sempre bene
- 64 Bars
- Due ali
- Era già scritto
- Local heroes
- DM
- Aspettative
- È sempre bello
- 8 miliardi
- La musica non c’è
- Sì ah
- Alta marea