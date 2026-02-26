Il Festival di Sanremo 2026: momenti di noia e sorprese emozionanti che cercano di risvegliare l’interesse del pubblico in un contesto musicale sempre più variegato.

Il Festival di Sanremo 2026 sembra navigare in un mare di indifferenza, con momenti che sfiorano la noia ma che riescono a emergere grazie a qualche esibizione di rilievo. La seconda serata ha offerto sprazzi di varietà, come promesso da Carlo Conti, con Laura Pausini che si è mostrata sempre più a suo agio e Achille Lauro che ha saputo dare spettacolo.

La presenza del coro dell’Anfass ha suscitato emozioni contrastanti, mentre la cinquina dei più votati, con Tommaso Paradiso e altri artisti, ha portato un po’ di freschezza. Ecco un’analisi più approfondita delle esibizioni che hanno caratterizzato questa serata e dei protagonisti che hanno saputo mettere in mostra il loro talento.

Laura Pausini e Achille Lauro: un duetto che colpisce il cuore

Laura Pausini, sempre più disinvolta, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. Durante la serata, ha duettato con Achille Lauro in una performance di 16 marzo, che ha mostrato una chimica interessante tra i due artisti. Achille Lauro, nel ruolo di conduttore, ha dimostrato una sicurezza acquisita grazie alla sua esperienza come giudice a X Factor.

Laura Pausini all’Eurovision 2022 (ph. Brunetti)

Il loro duetto ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti della serata, segnando un picco di intensità nel contesto di una kermesse prevalentemente monotona. Lillo, con le sue gag, ha portato un tocco di leggerezza che ha contribuito a vivacizzare l’atmosfera.

Il coro dell’Anfass

L’esibizione del coro dell’Anfass di La Spezia ha suscitato una forte emozione tra gli spettatori, soprattutto per la gioia evidente dei cantanti nel condividere il palco con Laura Pausini. Tuttavia, la loro partecipazione ha sollevato alcuni dubbi sul pietismo che sembra caratterizzare scelte simili negli ultimi anni. Carlo Conti, nel presentare il coro, ha ricordato quanto fatto in passato con il Teatro Patologico, lasciando intendere la presenza di una sorta di “quota” da rispettare. Nonostante queste perplessità, l’emozione trasmessa dai protagonisti ha reso questo momento uno dei più intensi della serata.

La cinquina dei più votati

La votazione del pubblico e delle radio ha portato a una cinquina quasi completamente diversa rispetto alla prima serata. Tra i nomi più votati, spiccano Tommaso Paradiso, LDA, AKA 7even, nayt ed Ermal Meta. Tommaso Paradiso ha saputo riscattarsi dall’esibizione della sera precedente, trasmettendo emozioni sincere con il brano I romantici.

Nayt ha conquistato il pubblico con la sua originalità e la capacità di mantenere intatta la sua identità artistica, anche in un contesto come Sanremo. Fulminacci ha confermato il suo talento con un’esibizione impeccabile, mentre Ditonellapiaga ha sorpreso con la sua energia travolgente, capace di scuotere il pubblico. Questo gruppo di artisti ha dimostrato di saper portare freschezza e innovazione sul palco dell’Ariston.