Samurai Jay: un viaggio musicale da Mugnano a Sanremo, tra passioni, sogni e collaborazioni inaspettate.

Samurai Jay, con la sua passione strabordante per la musica, sta per fare il suo debutto al prestigioso Festival di Sanremo. Gennaro, conosciuto da tutti come Genny, ha lavorato a stretto contatto con i suoi amici e collaboratori Vito “Salamanca” Coppola e Luca Stocco per portare sul palco Ossessione. Questo brano rappresenta un mix di pop, latin e urban, una combinazione inusuale per il Festival, ma che promette di coinvolgere e affascinare il pubblico.

La creazione del pezzo ha avuto luogo in un’atmosfera di gioco e passione, simile a quella della sua hit Halo. Samurai Jay punta a trasmettere serenità e felicità attraverso la sua musica, unendo la tradizione alla modernità in un’esperienza unica.

L’importanza delle radici: Mugnano e l’ispirazione napoletana

Genny, pur essendo in procinto di trasferirsi a Milano per motivi professionali, rimane profondamente legato alla sua terra d’origine, la provincia napoletana di Mugnano. La sua musica è fortemente influenzata dalle esperienze vissute in questi luoghi, dove ogni giorno è un viaggio tra semplicità e sogni.

Napoli, con la sua bellezza e il suo caos, è una continua fonte di ispirazione per il giovane artista, mentre Mugnano rappresenta il punto di partenza della sua carriera e della sua vita personale. Samurai Jay è orgoglioso di rappresentare la sua provincia e di dare voce a una zona spesso dimenticata, portando con sé l’emozione di chi riesce a emergere da contesti difficili.

Samurai e Genny

Il nome d’arte “Samurai” nasce da un momento di noia adolescenziale, ma racchiude in sé la dualità di Genny. Da un lato, c’è il chitarrista punk e metal che si immergeva nelle melodie complesse, dall’altro, c’è l’artista pop che sperimenta con suoni latini e caldi. Samurai Jay non è legato a un solo genere musicale: la sua visione inclusiva abbraccia diverse sfaccettature della musica, rifiutando l’idea di limitarsi a un’unica espressione artistica. Questa apertura mentale è stata alimentata anche da una madre appassionata di musica, che ha sempre incoraggiato il suo talento, e da un padre più razionale, creando un equilibrio tra sogno e realtà.

Un’esibizione attesa: tra cover e collaborazioni

Grande attesa circonda la performance di Samurai Jay a Sanremo, dove porterà sul palco una cover di Zucchero in collaborazione con Roy Paci e Belen Rodriguez. La scelta di Baila (Sexy Thing) è stata ispirata da ricordi d’infanzia e dall’influenza che il brano ha avuto durante il tour estivo.

Belen Rodriguez ospite nelprogramma TV Sta Sera C’è Cattelan ad aprile 2024 – notiziemusica.it

L’arrangiamento personale del pezzo ha reso naturale il coinvolgimento di Roy Paci, mentre la presenza di Belen aggiunge un ulteriore elemento di sorpresa e fascino. Sebbene i dettagli sull’esibizione e sul ruolo di Belen siano ancora riservati, l’attesa cresce per scoprire come Samurai Jay trasformerà il palco di Sanremo con la sua energia e creatività.