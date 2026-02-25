Sanremo 2026 si prepara a stupire con una serata inaugurale ricca di ospiti, nuove collaborazioni e una scaletta esplosiva.

Sanremo 2026 è pronto a tornare in grande stile con una serata d’apertura che promette emozioni e sorprese. La conferenza stampa ha svelato l’attesissima scaletta dei concorrenti e ha introdotto il cast stellare che accompagnerà i telespettatori. Con la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini, il palco sarà arricchito dalla presenza dell’attore turco Can Yaman e dal leggendario Kabir Bedi.

Gli appassionati di musica potranno godere delle esibizioni di Tiziano Ferro e Olly, mentre Max Pezzali inaugurerà la sua residency sulla nave Costa Toscana. La giuria di sala stampa, TV e web avrà il compito di valutare le performance dei partecipanti, garantendo una serata competitiva e coinvolgente.

Il ritorno trionfale di Tiziano Ferro e Olly

Tiziano Ferro ritorna a Sanremo come super ospite musicale, promettendo un’esibizione memorabile con un medley dei suoi successi e un nuovo brano tratto dal suo album Sono un Grande. La sua presenza porterà una ventata di energia e talento che il pubblico attende con trepidazione.

Olly, vincitore dell’edizione 2025 con Balorda Nostalgia, tornerà sul palco dell’Ariston, pronto a stupire ancora una volta con la sua energia e innovazione musicale. La serata offrirà anche la performance di Gaia sul Palco Suzuki di Piazza Colombo, mentre Max Pezzali darà il via alla sua “residency” con un medley di successi sulla nave Costa Toscana, confermando la fusione tra tradizione e modernità del Festival.

L’attesa per la scaletta e la giuria di Sanremo 2026

L’ordine di uscita delle esibizioni è stato finalmente rivelato, con Ditonellapiaga a dare il via alla serata seguita da artisti del calibro di Michele Bravi, Dargen D’Amico, Arisa, e molti altri. La serata promette una vasta gamma di generi e stili musicali, offrendo qualcosa per ogni tipo di ascoltatore.

Arisa sul palco del Festival di Sanremo – notiziemusica.it

La giuria di sala stampa, TV e web avrà il ruolo cruciale di giudicare le performance, un compito che aggiunge un ulteriore livello di competizione e suspense. La scaletta dettagliata sarà condivisa sui social per coinvolgere ulteriormente il pubblico, sottolineando l’importanza dell’interazione digitale nel panorama musicale moderno.

Le dichiarazioni che anticipano il Festival

Durante la conferenza stampa, Can Yaman ha espresso la sua emozione e il desiderio di vivere appieno l’esperienza di Sanremo, un evento al quale si è avvicinato grazie alla sua permanenza in Italia. Il co-conduttore ha dichiarato: “Mi sono preparato a questo momento non pensando, perché altrimenti mi sarei emozionato troppo. Sono molto felice e mi fido di Carlo, spero che mi aiuterà”.

Anche Nicola Savino, alla guida del Dopo Festival, ha condiviso il suo entusiasmo per il ritorno, accompagnato da Aurora Leone, Federico Basso e la musica di Enrico Cremonesi. Carlo Conti ha sottolineato l’importanza delle case discografiche e dei cantautori nella composizione della lineup, evidenziando il Festival di Sanremo come una piattaforma di lancio per molti artisti.