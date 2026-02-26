Sayf annuncia il suo Santissimo Tour: concerti a Milano e Roma nel 2026, biglietti disponibili dal 26 febbraio su Ticketmaster.

Il giovane artista Sayf, dopo il suo esordio al prestigioso palco dell’Ariston con il brano Tu Mi Piaci Tanto, si prepara a conquistare le scene musicali italiane con il suo atteso Santissimo Tour. Le date dei due concerti principali sono state fissate per il 21 ottobre all’Alcatraz di Milano e il 27 ottobre all’Atlantico di Roma nel 2026. I fan potranno acquistare i biglietti a partire da giovedì 26 febbraio, anche attraverso la piattaforma Ticketmaster. L’annuncio del tour segna un altro passo importante nella rapida ascesa di Sayf nel panorama musicale italiano, consolidando la sua presenza tra i nuovi talenti da tenere d’occhio.

Un duetto inedito con Alex Britti e Mario Biondi

Un altro evento imperdibile per gli appassionati di musica sarà l’inedito duetto che vedrà Sayf esibirsi insieme ad Alex Britti e Mario Biondi. Questo trio d’eccezione salirà sul palco dell’Ariston per offrire una reinterpretazione unica di Hit the Road Jack, celebre brano di Ray Charles. Alex Britti, noto per le sue straordinarie abilità alla chitarra e il suo groove inconfondibile, e Mario Biondi, icona del jazz-soul italiano con una voce dal respiro internazionale, uniranno le forze con Sayf per creare un’esperienza musicale che promette di essere un dialogo tra mondi sonori diversi ma affini. Questo evento speciale mette in evidenza la versatilità artistica di Sayf e il suo desiderio di esplorare nuovi orizzonti musicali.

Alex Britti

Ascesa nel panorama musicale

Sayf, nato a Genova nel 1999 da una famiglia italo-tunisina, ha coltivato fin da giovane una passione per la musica, iniziando a rappare, scrivere canzoni e suonare la tromba. Dopo anni di gavetta e il rilascio di due mixtape, il suo nome ha cominciato a circolare nella scena genovese. Tra il 2023 e il 2024, la sua attività musicale è cresciuta esponenzialmente, attirando l’attenzione anche oltre i confini liguri.

Collaborazioni con artisti emergenti come Helmi, Ele A e 22simba hanno consolidato la sua posizione nella scena. La pubblicazione del suo primo EP, Se Dio Vuole, nel 2025, ha segnato l’inizio di una rapida ascesa, con live sold out e hit da classifica.

Sayf tra i protagonisti della musica italiana

Il 2025 è stato un anno di importanti traguardi per Sayf. Oltre alla creazione del suo Santissima Fest a Genova, confermato anche per il 2026, ha partecipato al festival JAZZMI con un live speciale che ha mostrato la sua abilità di arrangiare i propri brani in chiave jazz. La sua estate è stata caratterizzata da tre brani di successo, tra cui Sto Bene al Mare con Marco Mengoni e Rkomi, e il singolo solista Una Can. A novembre, ha pubblicato Money, feat. Artie 5ive e Guè. Il suo talento non è passato inosservato: è stato selezionato da Spotify Italia per il programma Radar 2025 e da Vevo per DSCVR Artists to Watch 2026. Sayf continua a dimostrare il suo potenziale come protagonista della musica italiana, pronto a conquistare un pubblico sempre più vasto.