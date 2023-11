In collegamento con Fiorello, Amadeus ha annunciato le tre donne che co-condurranno la 74esima edizione del Festival di Sanremo.

E’ apparso nuovamente al Tg1 delle 20 Amadeus, e ormai sappiamo che questo è solo un preludio alla prossima novità del Festival di Sanremo. Saranno tre le donne che affiancheranno il presentatore artistico sul palco dell’Ariston e, a sorpresa, anche Fiorello!

Sanremo 2024, la notizia che nessuno aspettava

Se fino a pochi giorni fa eravamo certi che Fiorello avrebbe condotto il Festival a distanza, “davanti al teatro dell’Ariston” come lui stesso dichiarava, ieri sera è stata sganciata la bomba: Anche lui condurrà Sanremo 2024 al fianco del grande amico e collega Amadeus.

La notizia arriva durante l’appuntamento delle 20 del Tg1, dove il presentatore artistico ha esordito, inizialmente, per annunciare solo le tre donne che accoglierà sul palco nelle serate dal 7 al 10 febbraio (mentre per la prima serata ci sarà Marco Mengoni).

Svelate le tre co-conduttrici

Stiamo parlando di Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Per la showgirl, che adesso è impegnata nella scuola di Amici 23, non è la prima volta che debutta sul palco dell’Ariston: nel 1993 aveva già affiancato Pippo Baudo, per poi partecipare al Festival due anni dopo come concorrente con il brano “Un altro amore no”.

Mentre la Cuccarini salirà sul palco nella serata di venerdì, ad anticiparla l’8 febbraio sarà la comica siciliana Teresa Mannino. Per quanto riguarda la cantante, Giorgia, sarà la prima delle tre donne a co-condurre Sanremo: lei durante la seconda serata del 7 febbraio.

Giovanni Allevi, primo ospite annunciato della kermesse

Solo lunedì scorso, Amadeus aveva sciolto in parte il nodo dei concorrenti della 74esima edizione del Festival di Sanremo, annunciando la presenza di Giovanni Allevi, da tempo lontano dai riflettori a causa del melanoma che lo ha colpito.

Il pianista debutterà sul palco dell’Ariston nella serata del 7 febbraio. Parlando con immensa gratitudine, Amadeus ha dichiarato: “Questa sera voglio iniziare con una cosa particolare che va al di là della musica, e mi riferisco a una persona che ammiro personalmente. Con il suo pianoforte ha affascinato milioni di fan. Poi una malattia insidiosa lo ha costretto ad affondare le scene. Sono felice di annunciare che maestro Giovanni Allevi tornerà sul palco a suonare dal vivo mercoledì 7 febbraio dal teatro Ariston”.

