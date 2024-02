Durante la prima serata del Festival, Amadeus ha approfittato della presenza della Brignone per lanciare una frecciata a Sinner.

Seppur indirettamente, l’assenza di Jannik Sinner – che ha declinato l’invito al Festival di Sanremo per dedicarsi ai suoi allenamenti – è stata citata dal conduttore Amadeus, con una sottile frecciatina, palesemente rivolta al tennista. Parole giunte sul palco dell’Ariston dopo l’arrivo della campionessa di sci, Federica Brignone.

La scelta di Sinner di non andare a Sanremo

Durante la prima serata del Festival, la presenza di Federica Brignone ha fatto sorgere nei telespettatori il pensiero che anche il campione di tennis, Jannik Sinner, avrebbe potuto essere lì se avesse accettato l’invito di Amadeus. Eppure, così non è stato.

Nei giorni scorsi infatti, il numero 4 nel ranking mondiale di tennis ha preferito non distrarsi dal suo obiettivo di vincere altri tornei del Grande Slam e scalare la classifica mondiale. “Faccio il tifo da casa per il Festival di Sanremo. Sicuramente è un evento bello, ma sto facendo qui due giorni a Roma dopo l’Australia e quando dovrei andare a Sanremo, sarò già a lavorare, ed è quello che mi piace fare. Per questo non andrò al Festival”, aveva detto Sinner dopo l’invito di Amadeus.

Il commento amaro di Amadeus

Il Festival di Sanremo ha avuto inizio ieri, e come aveva anticipato, Jannik Sinner non si è presentato sul serio. Dopo che la sciatrice 33enne Federica Brignone ha fatto capolinea sul Palco dell’Ariston, rivolgendosi a lei Amadeus ha esordito con un ringraziamento, che aveva però un retrogusto amaro.

“Benvenuta, so che gli impegni non ti mancano, però hai trovato il tempo per venirci a trovare, che sei una grande fan del Festival di Sanremo e quindi noi siamo felici di averti qui”, ha detto il presentatore artistico.

Queste parole hanno immediatamente fatto pensare a Sinner, che dopo il trionfo all’Australian Open aveva declinato l’invito per concentrarsi sugli allenamenti e migliorare il suo ranking mondiale. Sarà stata davvero l’intensione del presentatore o è stato solo un curioso caso?

