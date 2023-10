Samuele Bersani torna in tour nel 2024: le date e i biglietti dei concerti del cantautore romagnolo nei teatri.

Samuele Bersani tornerà in tour nel 2024. Dopo il successo dei due concerti di Roma e Milano dello scorso giugno, che avevano visto il cantautore impegnato sul palco con l’accompagnamento di un’orchestra sinfonica, ha annunciato stavolta un intero tour con orchestra per la prossima primavera.

Un grande annuncio da parte dell’artista romagnolo, che tornerà a esibirsi nelle principali città italiane all’interno dei teatri, per presentare i brani più amati del suo repertorio trentennale, dalle hit degli anni Novanta fino al successo del suo ultimo album, Cinema Samuele, pubblicato nel 2019.

Samuele Bersani in tour nel 2024: date e biglietti

L’annuncio è arrivato con largo anticipo, nell’autunno del 2023, da parte del cantautore romagnolo, ancora una volta pronto a ricevere un caldo abbraccio dalle persone che amano la sua musica. Al di là di ogni tipo di polemica, autotune o non autotune, che lo ha visto protagonista in tempi recenti.

Samuele Bersani

Questo il calendario completo di tutti i concerti dell’artista romagnolo:

– 2 aprile al Teatro Arcimboldi di Milano;

– 10 aprile al Teatro Colosseo di Torino;

– 15 aprile all’Europauditorium di Bologna;

– 17 aprile al Teatro Verdi di Firenze;

– 23 aprile al Teatro Augusteo di Napoli;

– 29 aprile al Teatro Petruzzelli di Bari.

I biglietti per tutti questi concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Samuele Bersani: la scaletta dei concerti

Non conosciamo ancora le canzoni che faranno parte della scaletta di Samuele Bersani & Orchestra – Tour Indoor 2024. Ci sarà spazio sicuramente per i suoi brani in chiave orchestrale, tra le sue hit pubblicate nel corso di trent’anni di straordinaria carriera, da Spaccacuore a Giudizi universali, ad alcuni brani emozionanti del suo album più recente.

Di seguito la scaletta dell’ultimo concerto a Roma dello scorso giugno:

– Il mostro

– Psyco

– Lo scrutatore non votante

– Spaccacuore

– Occhiali rotti

– Ferragosto

– Harakiri

– Giudizi universali

– Il tuo ricordo

– Sicuro precariato

– Cattiva

– Replay

– Una delirante poesia

– En e Xanax

– Il pescatore di asterischi

– Coccodrilli

– Barcarola albanese

– Chicco e spillo

– En e Xanax (bis)

